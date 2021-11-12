6 عادات تزيد من مخاطر الإصابة بالإنفلونزا

يمكنك ترك موسم الإنفلونزا يأخذ مجراه دون أن ينتهي بك الأمر بالعدوى، من خلال تجنب العادات التالية التي يمكن أن تزيد من احتمالية إصابتك، وفقًا لما ذكره موقع "healthiest" الطبي، وهي كالآتي:

عدم غسل يديك بشكل متكرر:

خلال موسم الإنفلونزا، ينتشر فيروس الإنفلونزا في كل مكان، على مقابض الأبواب ولوحات مفاتيح الكمبيوتر وآلات النسخ وأزرار ماكينات البيع وماكينات الصراف الآلي وقوائم المطاعم ودرابزين الحافلات أو القطارات ومفاتيح الإضاءة وغيرها الكثير.

ويمكن لمس كل هذه الأشياء وعدم غسل يديك بعد ذلك يمكن أن يجعلك بالتأكيد أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا.

عدم استخدام مطهر لليدين:

بالطبع لا أحد يستطيع الوصول إلى الماء والصابون طوال الوقت، فمن الجيد بالتأكيد أن يكون لديك زجاجة صغيرة من معقم اليدين في حقيبتك.

لمس الوجه:

ابذل قصارى جهدك للتخلص من لمس وجهك، حيث يمكن أن يجعلك مصابًا بالإنفلونزا، لذا ينصح الأطباء بضرورة التخلص من هذه العادة السيئة.

البقاء مع الأفراد المصابين:

الأشخاص المصابون بالإنفلونزا هم المصدر الأول لفيروس الإنفلونزا، حيث يمكن أن يزيد بشكل كبير من احتمالات إصابتك بالعدوى أيضًا، فخلال موسم الإنفلونزا ، عليك أن تحافظ على مسافة بينك وبين العائلة والأصدقاء المصابين بالإنفلونزا.

عادات الأكل غير الصحية ونمط الحياة:

يمكن أن يساعد امتلاك جهاز مناعة قوي خلال موسم الإنفلونزا على حمايتك من الإصابة بالعدوى، تأكد من أن نظامك الغذائي اليومي يتكون من الفواكه والخضروات التي تحتوي على العناصر الغذائية المعززة للمناعة.

نسيان الحصول على لقاح الإنفلونزا:

أخيرًا وليس آخرًا ، يمكن أن يؤدي الحصول على لقاح الإنفلونزا إلى منع العدوى بشكل فعال، لذا قبل حلول موسم الشتاء، تأكد من حصولك على التطعيم للبقاء محميًا من براثن فيروس الإنفلونزا.