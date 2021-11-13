السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شيخ «الرفاعية» يُنظم زيارة إلى فروع الطريقة بالقليوبية

شيخ الرفاعية خلال
شيخ الرفاعية خلال الزيارة

نظم شيخ الطريقة الرفاعية، الشيخ طارق الرفاعي، اليوم الجمعة، جولة ميدانية، زار خلالها أفرع ومقرات الطريقة بمحافظة القليوبية، حيث طالب مريدي الطريقة بضرورة التصدي الفكر المتطرف ونشر الوسطية بين المواطنين من خلال المعاملة الحسنة، والتعامل مع الناس بأخلاق التصوف، وعدم الخروج عن أداب وأخلاق الدين الإسلامي الحنيف.

وقالت الطريقة الرفاعية عبر صفحتها الرسمية، إنه الشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية، أجرى زيارة ميدانية لأبناء ومريدي  الطريقة الرفاعية بمركز طوخ بمحافظة القليوبية حيث قام بزيارة قريةدندنا وزار عدد من أفرع ومقرات الطريقة.

جاء ذلك بحضور وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية عن مركز طوخ الشيخ أيمن عبدالرحمن شحاتة الأبيض ووكيل المشيخة العامة عن مركز سيرس الليان، ونائب الطريقة الرفاعية عن قطاع وسط الدلتا الشيخ سامى عبدالسميع ونائب مركز طوخ الشيخ رضا البرماوي، وخليفة خلفاء بندر طوخ محمد الأسود، وخليفة خلفاء ميت كنانة الشيخ أحمد أبو حشيش ونائب قرية مشتهر نبيل النهر، وكان فى استقباله نائب الطريقة الرفاعية الشيخ حسن سعد الشيخ جعفر أحمد يوسف.

وزار شيخ الرفاعية والوفد المرافق له، ضريح القطب الصوفي سيدى حسن المنشاوى، حيث تم قراءة الفاتحة، والدعاء لمريدي وأتباع الطريقة.

شيخ الرفاعية ينظم جولة زيارة فروع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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