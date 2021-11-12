هشام عطوة رئيسًا للجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى بالملتقى الخامس لـ«أولادنا»

تنطلق فعاليات الملتقى الخامس لمؤسسة "أولادنا" برئاسة سهير عبد القادر، الثلاثاء المقبل بدار الأوبرا المصرية.

ويرأس المخرج هشام عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة، لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء، بعضوية كل من الكاتب شريف جاد، والفنان حسين الزناتي، والدكتورة راندا رزق، والدكتورة جيهان مديح ، والفنانة الهندية ثاكار، والفنان النيجيري بيتراولوفسيه.

من هو هشام عطوة؟

شغل «عطوة» العديد من المناصب، منها في 2012 الإشراف على مركز الهناجر للفنون حتى 2014.

وفي عام 2017 تم تعيينه رئيسًا للإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وفي 2021 تم تكليفه بالعمل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة اعتبارا من 30 يونيو وإلى الآن.



خلال عمله الوظيفي حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل مخرج صاعد عن مسرحية «كاليجولا» – المهرجان القومي للمسرح المصري الدورة الأولى 2006.

وجائزة أفضل مخرج عن مسرحية (البؤساء) – المهرجان القومي للمسرح المصري الدورة الثالثة 2008، وجائزة أفضل مخرج وأفضل عرض 2006 (دونكيشوت) كلية الصيدلة جامعة عين شمس أول جامعات مصر.



له العديد من الأعمال الفنية المتميزة، مثل إخراجه أكثر من «40» عرضا مسرحيا بالجامعات والبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة والشركات والقطاع الخاص، وإخرج العديد من المهرجانات الدولية والمحلية في السينما والمسرح والفنون الشعبية.



أشرف على إنتاج العديد من الأعمال الفنية، حيث قام بالإشراف على إنتاج أكثر من 25 عملا مسرحيا خلال إدارته مسرح الشباب ومسرح الطليعة، والإشراف على مشروع 100 ليلة مسرح الذي قدم على مركز الهناجر للفنون، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية بالمغرب وتونس والصين وتايلاند.

لجان المهرجانات



شارك في عضوية العديد من لجان المهرجانات، كالتالي:



رئيس مهرجان «اللقاء الأول للشباب» نحو مسرح فقير 2010.

عضو لجنة تحكيم مهرجان نوادي المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة 2014.

رئيس مهرجان فرق الأقاليم بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

عضو اللجنة العليا لمشروع «ابدأ حلمك» والمشرف العام على المشروع.

يذكر أن الدورة المقبلة تقام تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا»، حيث يلتقي ذوو القدرات الخاصة، فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الإفريقية والصينية والأوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

تحقيق الدمج الدولي

ويهدف المهرجان إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم، خاصة أنه الحدث الأول على مستوى العالم الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي، إضافة إلى استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصر عالميا، بتراثها السياحي والحضاري، والتأكيد على أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات في مختلف المناطق السياحية والأثرية إلى جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة المكشوفة، مع التركيز على أبناء مصر في إفريقيا الذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم للتعرف على أهم ملامح بلدهم.

ويشارك في المهرجان 31 دولة، تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها: «وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، وزارة الشباب والرياضة ، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي».