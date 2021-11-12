4 نصائح لإتقان ارتداء «الكعب العالي» باحترافية

يقدر الجميع المهارة التي يتطلبها المشي بثقة ورشاقة في زوج من الأحذية ذات الكعب العالي، وخاصة الكعب العالي جدًا، هناك بعض الجدل حول الأحذية ذات الكعب العالي ، لكن من المستحيل إنكار قوتها وتأثيرها.

ولكن إذا كنت جديدًا نسبيًا في عالم الأحذية ذات الكعب العالي، فقد تتساءل عما إذا كانت هناك أي نصائح للمشي بثقة أكبر ورشاقة في الكعب؟ سواء كانت هذه هي المرة الأولى لك أو إذا كنت قد ارتديته من قبل ولكنك ما زلت تشعر ببعض الارتباك.

أصابع القدم

الحيلة الأولى التي يجب إتقانها هي حركة الكعب وأصابع القدم التي تحتاجها لجعل المشي بالكعب يبدو أكثر طبيعية، إذا كنت ترتدين أحذية مسطحة دائمًا، فإن أصعب شيء في الكعب هو عدم القدرة على وضع قدمك بالكامل مرة واحدة، حيث يجب أن تتدرب على حركة إصبع القدم عند المشي وستجد أنك تحصل على البراعة بشكل أسرع

ابدأ بخطوات صغيرة

عندما يكون الكعب جديدًا بالنسبة لك أو ما زلت تتدرب، يجب أن تأخذي الأمر ببطء، لا تعتقد أنه يمكنك ارتداء زوج من الأحذية ذات الكعب العالي والمشي بشكل مثالي، الأمر يتطلب بعض الوقت والصبر.

حتى عندما تخلع الكعب في الأماكن العامة، خذي الأمور بشكل أبطأ قليلاً، يمكن للمشي البطيء أيضًا أن يكسبك الثقة، لذلك لا تشعر أنك في عجلة من أمرك ولا تتعرض للضغط من قبل الأشخاص الآخرين الذين يندفعون من حولك، خذ وقتك .إنه ليس سباقًا

استند إلى الخلف

عندما يحاول الناس ارتداء الكعب لأول مرة، فإنهم غالبًا ما يحاولون المشي بوتيرتهم الطبيعية ولكنهم لا يستطيعون ذلك، والنتيجة هي أن الجسم يكتسب بشكل طبيعي ميلًا للأمام مع شد الرقبة للتعويض واستعادة التوازن.

يبدو هذا محرجًا إلى حد ما، ولكن يمكن تخفيفه إذا استندت إلى الخلف قليلاً عند المشي في الكعب.

الراحة

على الرغم مما يقوله بعض الناس، فإن العديد من الأحذية ذات الكعب العالي يمكن أن تكون مريحة، طالما أن مرتديها يختارون الأحذية التي تناسب أقدامهم. إذا كنت سترتدي الكعب، خاصة لفترات طويلة مثل العمل أو عند حضور حفلة طويلة طوال المساء، فالراحة ضرورية للغاية.

ومع ذلك فإن هذه المشكلات ليست حتمية ويمكن التخفيف من حدتها عن طريق اختيار الكعب بالشكل والملامح المناسبين لقدميك، إذا لم تشعري بالراحة عند ارتداء الكعب ، فلا داعي لارتدائه، أعط الأولوية دائمًا للراحة على الأشياء الأخرى.