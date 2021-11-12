«مستقبل وطن» يكثف جهوده فى «معًا نطمئن» لتلقى لقاح كورونا

كثف حزب مستقبل وطن، جهوده في مشاركته بحملة "معًا نطمئن" لليوم السابع على التوالي، بالتعاون مع مديريات الصحة في جميع المحافظات، التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا بالمحافظات، في إطار دوره المجتمعي، والتي بدأت في 6 نوفمبر 2021، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وشارك فى حملة "معًا نطمئن"، قيادات ونواب وأعضاء وأمانات وشباب حزب مستقبل وطن في جميع المحافظات، مساهمة مع مديريات الصحة في التوعية لمواجهة كورونا والتيسير على المواطنين للتسجيل وتلقى لقاح فيروس كورونا، من خلال التدشين للحملة والتعبئة المجتمعية.

وجاءت على رأس المحافظات: "القاهرة- الإسكندرية- الجيزة- الشرقية- مطروح- القليوبية- الوادي الجديد- الأقصر - أسوان - الفيوم- جنوب سيناء- المنيا - شمال سيناء- قنا- البحر الأحمر- الإسماعيلية- كفرالشيخ- بني سويف- أسيوط - سوهاج- الدقهلية- الغربية- المنوفية- البحيرة- السويس- بورسعيد".

وتستمر حملة الحزب، في تقديم كامل الدعم الطبي للمواطنين لتلقي لقاح ومصل كورونا من مقرات الحزب والنواب بالمدن والمراكز، تخفيفًا على كبار السن وعلى المواطنين، حيث فتحت أبواب المقرات من الساعة التاسعة صباحًا لتسجيل بيانات الراغبين لأخذ اللقاح والمصل في نفس الوقت تخفيفًا على المواطنين.

ونظم الحزب على مستوى المحافظات، تحت إشراف المهندس أشرف رشاد الشريف - النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، ندوات توعوية ميدانية عن فيروس كورونا، لكيفية مواجهته حاليًا وأهمية التطعيم الواقي منه، حيث تناولت التوعية حول مدى أهمية تلقي اللقاح من أجل توفير الحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ضمن خطة الحزب في تنفيذ حملة "معًا نطمئن" وتفعيلًا للدور المجتمعي والميداني لحث المواطنين على التطعيم.

وأعلنت أمانات الحزب بالمحافظات عن تنفيذ حملات موسعة للتطعيم ضد فيروس كورونا مع زيادة القوافل الطبية المخصصة للحصول على اللقاحات، تزامنًا مع البدء في تكثيف جهود التوعية بمخاطر الفيروس وأهمية مساندة جهود الدولة بحصول المواطنين على التطعيم.

وشهدت حملات مستقبل وطن إقبالًا كثيفًا من المواطنين على مقرات الحزب والنواب لتسجيل الراغبين وتلقى لقاح فيروس كورونا، وسط إشادة من المترددين بالخدمة المقدمة لهم وحسن استقبال وسرعة أداء وإنهاء الإجراءات، بعد توجه المواطنين إلى مقر التطعيم فور التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الصحة دون انتظار موعد للتطعيم.