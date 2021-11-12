محمد المنفى: مخرجات مؤتمر باريس تلبى مطالب الشعب الليبى

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الجمعة، أن مخرجات مؤتمر باريس تلبي مطالب الشعب الليبي.

وقال المنفي إن خروج دفعة من المرتزقة هو أول نجاحات اللجنة العسكرية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي قد أوضح خلال كلمته أمام المؤتمر التي نشرها المجلس الرئاسي عبر "فيسبوك"، أن المجلس حريص على أن تتوج هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج.

وأضاف المنفي أنه يعمل على إيجاد الحلول والصيغ لتوحيد مؤسسات الدولة الرقابية والمالية، مشيراً إلى أن توحيد مؤسسات الدولة الرقابية والمالية "ربما تأخر بسبب عدم وجود ولاية قانونية للمجلس عليها".

كما أردف قائلاً: "نعمل على إطلاق سراح كل السجناء على خلفية الصراع السياسي في ليبيا"، مؤكداً أن المجلس عمل "بحرص وجدية مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأطراف النزاع المختلفة لتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق البري شرق البلاد وغربها".