تنظيم فعاليات الندوة العلمية رقم 159 للطريقة العزمية والاتحاد العالمي للصوفية

بدأت منذ قليل فعاليات الندوة العلمية الصوفية، رقم ١٥٩ والتي تنظمها الطريقة العزمية والاتحاد العالمي للصوفية، وبحضور عدد من علماء الأزهر الشريف ومريدي الطرق الصوفية، حيث تقام الندوة بصفة دورية كل شهر، ويتم فيها مناقشة الأدوار التي تقوم بها الصوفية لنشر الوسطية ومواجهة الفكر التشدد.

ويشارك في الندوة الصوفية رقم ١٥٩ الدكتور علاء أبوالعزائم رئيس الاتحاد العالمي للصوفية وشيخ الطريقة العزمية، والدكتور عمر البسطويسي سكرتير مكتب شيخ الأزهر الأسبق والمنسق العام للاتحاد والدكتور عبدالحليم العزمي آمين عام الاتحاد وعدد آخر من العلماء والشيوخ والمريدين الذين يشاركون بصفة مستمرة في الفعاليات الدينية التي تنظم.

وكان الاتحاد العالمي للطرق الصوفية قد أعلن في وقت سابق ، عن تنظيم الندوة الدينية رقم «159» بمقر الاتحاد بالسيدة زينب الجمعة المقبلة، بحضور عدد كبير من قيادات الاتحاد والطريقة العزمية الصوفية.

وتناقش الندوة موقف الإمام الكاظم من حكم الرشيد ونشاطه مع الأمة فى هذا التوقيت، إضافة إلى الدور الذى قام به آل بيت رسول الله فى الدفاع عن الأمة الإسلامية ونشر المنهج الإسلامى المحمدى فى جميع بقاع الأرض وكذلك إزالة الشبهات التى لحقت بالإسلام والمسلمين فى صدر الدولة الإسلامية.

واعتاد مريدو الطريقة العزمية على المشاركة في فعاليات الليلة المحمدية العلمية، التي تنظم كل شهر بمقر الطريقة العزمية، حيث يحضرها عدد كبير من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية، حيث تناقش الاحتفالية فضل آل بيت رسول الله على الأمة والبشرية جمعاء.

وتبث الفعاليات "أونلاين" عبر الصفحة الرسمية للطريقة العزمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبمشاركة عدد من المريدين والمحبين المتواجدين فى نطاق محافظة القاهرة.

يشارك في الفعاليات الدكتور علاء الدين أبوالعزائم، رئيس الاتحاد العالمي للصوفية، والدكتور عبدالحليم العزمي الأمين العام للاتحاد الصوفي العالمي، والدكتور عمر البسطويسي سكرتير مكتب شيخ الأزهر الأسبق، والداعية طلعت مسلم الواعظ الإسلامى والداعية سيد شبل الداعية الإسلامى والدكتور جمال أمين الباحث والمفكر الصوفي، والشيخ وعدد آخر من المشاركين.