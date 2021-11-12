الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: استقرار الأوضاع فى ليبيا واستكمال خارطة الطريق أمن قومى لمصر

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

أكد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول الوضع في ليبيا وأهمية استقراره وخروج كافة الجماعات المسلحة، والقوات الأجنبية وضرورة استعادة السيادة الليبية لكافة أراضيها، لا تخرج إلا من زعيم عربي وقومي يهتم بتطلعات وآمال الشعوب العربية والأفريقية الشقيقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر والرئيس السيسي أهم الداعمين الحقيقيين للملف الليبي حيث سبق واستضافت الدولة المصرية العديد من الفعاليات مع كافة أطياف الرموز الليبية، وفي إطار مسار التسوية الأممية .

وأضاف الجندي في بيان له، أن استقرار الأوضاع في ليبيا واستكمال خارطة الطريق وحل الأزمة الليبية يعد أمن قومي للدولة المصرية، مشددا على أهمية استكمال المسار السياسي الليبي والعمل على إجراء الانتخابات المرتقبة في ديسمبر 2021، في بيئة ديمقراطية تضمن تمثيل كافة الاطراف السياسية الليبية الفاعلة وتكون خطوة مهمه في طريق بناء الدولة الحديثة . 

وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بضرورة تبني ودعم كافة ما وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رسائل هامة خلال كلمته بمؤتمر باريس الدولى لدعم الدولة الليبية، بضرورة خروج كافة القوى الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وجعل الشعب الليبي فقط هو من يرسم ملامح دولته ويحدد مستقبلها .

وناشد الجندي الشعب الليبي الاستجابة لدعوة الرئيس السيسي باستلهام روح القائد الشهيد عمر المختار في الدفاع عن الوطن ووحدة الصف، وعدم السماح لأي قوة مهما كانت أن تتدخل في الشأن الداخلي الليبي.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بأهمية اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي خلال زيارته إلى فرنسا والتي من بينها لقائه مع نظيره الفرنسي ومناقشة جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري خاصةً في قطاعات السكك الحديدية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية وتطوير الموانئ والطيران المدني.

المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ حزب الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعوب العربية الأوضاع في ليبيا

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