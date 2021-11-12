«معًا نسير».. لقاء الإيبارشية البطريركية من أجل كنيسة سينودسية

أقيم اللقاء الخاص بكنيسة سنيودسية تحت شعار «معًا نسير نحو الإصغاء والتمييز»، بالإيبارشية البطريركية لبعض خدام كنائس الإيبارشية البطريركية بالقاهرة، صباح اليوم، بقاعة القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بحدائق القبة.

بدأ اليوم بالتسبيح، ثم تم إعطاء نبذة مختصرة حول مضمون اليوم مع الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني، والأخ أندرو. تلا ذلك، لقاء مع نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مشيرًا إلى أن كلمة سينودسية هي نار الروح القدس، التي تنير نفوسنا، مؤكدًا أن السينودسية ليست مجرد شعارًا يردد، قائلًا: إن بداية الطريق للإصغاء هي التوبة.

شارك في اللقاء عدد من الخدام من مختلف كنائس الإيبارشية، وكذلك عدد من الأخوات الراهبات، ثم استكمل اليوم بالعديد من الفقرات المختلفة.