شكرى يبحث «تنسيق المواقف» مع نظيره السعودى على هامش مؤتمر باريس

اجتمع وزير الخارجية ‫سامح شكري، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى باريس الدولي للسلام حول ليبيا.

وبحث شكري ونظيره السعودي العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تنسيق المواقف إزاء القضايا الملحة محل الاهتمام المشترك.

لقاء شكري ونظيره السعودي

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التى تربط مصر وفرنسا، بالإضافة إلى دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمى والدولى.