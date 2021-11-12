الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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مطران «الإيبارشية الجديدة» يترأس قداس الأربعين للأب سمعان صبحي

الأنبا بشارة جودة
الأنبا بشارة جودة

ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك بالمنيا، صباح اليوم الجمعة، القداس الإلهي، بمناسبة ذكرى الأربعين للمتنيح الأب سمعان صبحي، بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبوقرقاص البلد.

كان في استقباله القمص يونان استمالك، والأب إسحق مهيب، راعيا الكاتدرائية، وذلك بمشاركة عدد كهنة الإيبارشية.

والأنبا بشارة جوده ولد في قرية النجيلة بمحافظة سوهاج في يوم 28 أغسطس 1971 والتحق بالمدرسة الابتدائية في قريته 1977.

والتحق بالإكليريكية الصغرى للقلب الأقدس للأباء الفرنسيسكان بأسيوط ثم درس المرحلة الإعدادية والثانوية هناك، ثم التكوين الروحي والرهباني بالمعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني بالعمرانية – بالجيزة عام 1990.

وارتدى الثوب الرهباني في 5 سبتمبر 1995 وقدّم نذوره الأولى في 1 سبتمبر 1996.

درس الفلسفة واللاهوت بلبنان خلال الفترة من 1996 – 2000. سيم كاهناً في 8 يونيو 2001 بقريته (النجيلة- سوهاج) على يد الأنبا مرقس حكيم مطران إيبارشية سوهاج.

ورشحه الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط مستشاراً ضمن المجلس الاستشاري للإبارشية.

الإيبارشية الجديدة تشمل مدينة أبو قرقاص وملوي وديرمواس حتى حدود محافظة المنيا جنوبًا وتضم 21 كنيسة،وتسمى باسم "إيبارشية أبو قرقاص" ومقرها مدينة أبوقرقاص بالمنيا.

- صوم الميلاد المجيد

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 25 نوفمبر، صوم الميلاد المجيد، الذى يستمر لمدة 43 يومًا، وينتهى ليلة عيد الميلاد، 7 يناير المقبل.

ويعتبر صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية، لأن العقيدة المسيحية تسمح خلاله بأكل السمك، عدا يومى الأربعاء والجمعة.

و"صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذي ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

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