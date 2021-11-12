الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«رفض حضور سعيد صالح فرحه».. 12 معلومة عن ملك الكوميديا يونس شلبي

يونس شلبي
يونس شلبي

يحل علينا اليوم ذكرى رحيل صانع الكوميديا، الذي رغم براءة وجهه استطاع أن يخلق لنفسه مساحة خاصة في الإطار الكوميدي الفني، ظلت أيفيهاته تتردد على آذان الجميع حتى الآن، كما نالت أعماله الفنية اهتمامًا بالغ خاصة وأنه ترك بصمة في مجال الكوميديا لم يستطع أحد بعده أن يفعلها، هذا هو يونس شلبي. 

وفي السطور التالية، ترصد "الدستور"  12 معلومة عن يونس شلبي. 

  • ولد يونس شلبي سنة 1941، في محافظة الدقهلية، وتحديدًا داخل مدينة المنصورة.
  • أسرته بعيدة تمامًا عن الفن، لكن يونس شلبي أحب التمثيل من المدرسة الابتدائية، حيث شارك في فريق التمثيل والمسرح، بالصف الثاني الإعدادي.
  • كان حلم أهله أن يصبح موظفًا، حيث إن هذا كان طموح أغلب أهالي القرى آنذاك.
  • بعد إنهاء المرحلة الثانوية، سافر شلبي إلى القاهرة والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
  • اختاره المخرج المسرحي، نبيل الألفى، عميد المعهد، ليشارك فى أعماله التى يخرجها، وكانت تلك الخطوة أول خطواته الفنية.
  • في عام 1969، حصل يونس شلبي على بكالوريوس الفنون المسرحية، قسم تمثيل.
  • شارك فى أول عمل مسرحي بعنوان "الغول".
  • عقب تخرجه في معهد الفنون المسرحية، انضم إلى فرقة الفنانين المتحدين مع نجمي الكوميديا عادل إمام وسعيد صالح، ثم شارك بدور "منصور" في مسرحية "مدرسة المشاغبين".
  • في حفل زفاف يونس شلبي، طلب من الفنان الراحل، سعيد صالح، ومن كل أصدقائه عدم الحضور لأنه غير مستعد لاستقبال عدد كبير من المدعوين.
  • قرر سعيد صالح الذهاب إلى زفاف صديقه دون أن يكلفه شيئًا، وكانت المفاجأة أن 400 شخص من الفرق المسرحية والممثلين قرروا أن يذهبوا مع سعيد صالح، عندما رآهم يونس شلبي شعر بصدمة لعدم وجود طعام يكفيهم.
  • في عام 2001، بدأ الإعياء يظهر على الفنان الراحل، يونس شلبي، تعرض لأزمة قلبية ومكث طويلاً في أحد المستشفيات بالمملكة العربية السعودية.
  • في نوفمبر 2007، رحل يونس شلبي عن الدنيا وترك غصة في قلوب محبيه.
ذكرى المسرح الفنانين زفاف المخرج يونس شلبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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