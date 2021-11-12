«رفض حضور سعيد صالح فرحه».. 12 معلومة عن ملك الكوميديا يونس شلبي

يحل علينا اليوم ذكرى رحيل صانع الكوميديا، الذي رغم براءة وجهه استطاع أن يخلق لنفسه مساحة خاصة في الإطار الكوميدي الفني، ظلت أيفيهاته تتردد على آذان الجميع حتى الآن، كما نالت أعماله الفنية اهتمامًا بالغ خاصة وأنه ترك بصمة في مجال الكوميديا لم يستطع أحد بعده أن يفعلها، هذا هو يونس شلبي.

وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" 12 معلومة عن يونس شلبي.