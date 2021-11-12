الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

السلطة الفلسطينية تنفى الحصول على قرض من إسرائيل

حسين الشيخ رئيس
حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشئون المدنية

نفى حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشئون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حصول دولة فلسطين على قرض مالي من الحكومة الإسرائيلية.

وقال الشيخ، في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، "نؤكد أن السلطة الفلسطينية لم تأخذ أي قرض مالي من الحكومة الإسرائيلية، ولا صحة لما تم ترويجه من بعض وسائل الإعلام"، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم، إن الحكومة في تل أبيب منحت السلطة الفلسطينية قرضًا، على أن يتم تسديده من أموال الضرائب المستقبلية.

فتح حسين الشيخ قرض السلطة الفلسطينية الضرائب وسائل الاعلام

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