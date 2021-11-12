السلطة الفلسطينية تنفى الحصول على قرض من إسرائيل

نفى حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشئون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حصول دولة فلسطين على قرض مالي من الحكومة الإسرائيلية.

وقال الشيخ، في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، "نؤكد أن السلطة الفلسطينية لم تأخذ أي قرض مالي من الحكومة الإسرائيلية، ولا صحة لما تم ترويجه من بعض وسائل الإعلام"، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم، إن الحكومة في تل أبيب منحت السلطة الفلسطينية قرضًا، على أن يتم تسديده من أموال الضرائب المستقبلية.