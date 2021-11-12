الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفريغ 9471 طن رخام وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد

ميناء
ميناء

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ELSABETH.C وجنسيتها قبرص ويبلغ طولها 189 متر والغاطس 12.5 متر وذلك لتفريغ 9471 طن رخام بالميناء .

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن   حاويات وخروج 5 سفن  ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين  . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة و متواجد على الأرصفة  سفينة . كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

على اقتصاد بيان تنسيق سفينة سفن

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