3 قوائم تتنافس في انتخابات نادى طنطا الرياضى

يشهد نادي طنطا الرياضى بمحافظة الغربية، أحد أكبر وأعرق أندية على مستوى الدلتا اليوم الجمعة، انتخابات مجلس إدارة النادي للدورة 2021- 2025، حيث بدأت العملية الانتخابية بالنادي لانتخاب مجلس إدارة جديد تحت إشراف قضائي كامل وبوجود عدد من قيادات وموظفي الشباب والرياضة بالغربية.

وأشادت مديرية الشباب والرياضة، بالتنظيم المتميز لصالة التصويت، فيما تتنافس 3 قوائم على الفوز بالانتخابات، حيث يتنافس على منصب الرئيس المحاسب فائز عريبى الرئيس الحالى، واللواء طيار إيهاب حنتيرة.

ويتنافس على منصب نائب الرئيس المستشار عصام أبو زيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، كما يتنافس على منصب أمين الصندوق المستشار محمد صدقى، ويتنافس على مقعد فوق السن الدكتور عمرو حلويش، والمحاسب ياسر المنشاوى، والمحاسب محمد عبد ابو حسين والدكتور محمد سويلم والمحاسب عبد العزيز ابو سليمان والدكتورة سحر هزاع.

ويتناقس على مقعد تحت السن الدكتور عمر شوبير والمحاسب كريم ابو العزم وحسين ياسين وشهاب انور.

وكان قد بدأ التصويت في الانتخابات في تمام التاسعة من صباح الجمعة ويمتد حتى السابعة مساء، وسط تواجد أمنى مكثف وترقب من قبل المرشحين.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أصدرت توضيحاً بشأن توصيات اللجنة العليا للانتخابات بإجراء تعديلات لائحية تخص استعدادات إجراء انتخابات الهيئات الرياضية.

وجاء في بيان الوزارة: "في ضوء توصيات وقرارات اللجنة العليا المشكلة للإشراف على العملية الانتخابية للهيئات الرياضية خاصة بعد انتهائها من عمليات إعادة ضبط التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية أعضاء الهيئات الرياضية ممن لهم حق الانتخاب ، تعكف وزارة الشباب والرياضة فى الوقت الراهن علي إجراء مجموعة من التعديلات اللائحية بشأن انعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لإجراء انتخابات مجالس إداراتها وذلك بما لا يخل بالتوقيتات المحددة لإجراء انتخابات الهيئات الرياضية والمحددة بقانون الهيئات الرياضية رقم 71 سنة 2017، وذلك في ضوء لوائح الهيئات الرياضية.".

وتابع البيان: "ومن المقرر أن تضمن تلك التعديلات إقامة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية في توقيتاتها المحددة قانونًا ووفق اللوائح المنظمة ، وسيتم الإعلان عن تلك التعديلات فور الانتهاء منها خلال الفترة الحالية استعداداً للعملية الانتخابية لمجالس الإدارة للاتحادات، وكافة الهيئات الرياضية."

وواصل: "وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أن انتخابات جميع الهيئات الرياضية سوف تجري في مواعيدها القانونية ولا نية إطلاقا لأي تأجيل أو إرجاء للعملية الانتخابية في أي من الهيئات الرياضية.. يأتي ذلك في ضوء متابعة وإشراف اللجنة العليا للانتخابات على كافة التفصيلات والمتطلبات الخاصة بإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية، والتأكد من سلامة تلك الإجراءات وتذليل وتسهيل كافة العقبات، وتطبيق أحكام القانون إعلاءً لمبدأ النزاهة والشفافية وتحقيقاً للصالح العام."

وكانت اللجنة العليا للإشراف على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وحوكمة الإجراءات والمنازعات قد اعلنت في وقت سابق عن الانتهاء من ضبط تصنيف أعضاء الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية تمهيداً لبدء إجراءات العملية الانتخابية في مختلف الهيئات الرياضية.