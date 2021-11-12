«الداخلية» تضبط 9106 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات

نجحت وزارة الداخلية في ضبط (9106) أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9063) شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (43) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (949) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (242) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (1383) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

عقوبة عدم ارتداء الكمامة

اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات أو العقوبات مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي بدأ تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، حيث تم إقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ50 جنيهًا من المواطنين، وفي حال عدم الدفع سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

وأقرت الحكومة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة من القطارات ومترو الأنفاق والأتوبيسات، بالإضافة للمنشآت الحكومية، بغرامة لا تتجاوز 150 جنيهًا.

ويتم تطبيق قرار الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتشمل ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسي وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة، ليسوا ملزمين بارتداء الكمامة.