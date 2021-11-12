الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط «لص» سرق 10 منازل بالنزهة في القاهرة

ضبط «لص
ضبط «لص

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل وراء سرقة 10 منازل بمنطقة النزهة، في إطار لابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، باكتشافها سرقة (مجموعة من المتعلقات والأجهزة الإلكترونية) من داخل محل سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل - "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الغربية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق".

 وأضاف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" واعترف بارتكاب 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها (لدى عميله "سيئ النية"، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية).

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

الأجهزة الأمنية القبض عاطل سرقة 10 منازل النزهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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