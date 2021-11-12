الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تنقل 9 آلاف راكب على متن 87 رحلة اليوم

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير مصر للطيران اليوم الجمعة، ٨٧ رحلة جوية بمعدل ٦١ رحلة دولية إلى كل من دبي، الكويت، بغداد، لاجوس، أبوجا،دوالا، أبوظبي، الدوحة، تونس، لندن، نيويورك، لارناكا، كوبنهاجن، دوسلدورف، مدريد، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، بيروت، إربيل، باريس، بروكسل، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، كازابلانكا، أبوجا، ميلانو، برلين، إسطنبول، روما، عمّان، أمستردام، ميونيخ، أثينا، موسكو، و٢٠ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبو سمبل، و٦ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ٨٨٠٣ ركاب.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.
 

مصرللطيران كازبلانكا أمستردام المطارات المصرية الاجراءات الاحترازية تحليل PCR سلبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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