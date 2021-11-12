الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل سقوط تاجر مخدرات بصفقة بانجو وحشيش فى الجيزة

تاجر مخدرات بصفقة
تاجر مخدرات بصفقة بانجو وحشيش

أقر تاجر مواد مخدرة تم القبض عليه في أطفيح، وبحوزته 153 كيلو من مخدرى البانجو والحشيش، بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، حيث كشف عن هوية عدد من الأشخاص يتحصل منهم على المواد المخدرة.

 ويكثف رجال المباحث من تحرياتهم  وإعداد الأكمنة لضبطهم.

وكشف المتهم خلال اعترافاته أنه اعتاد تخزين المواد المخدرة بمسكنه تمهيدا لترويجها بين عملائه، مشيرا إلى أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من حصيلة ترويج المضبوطات.

وكان قد القى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على تاجر مواد مخدرة بحوزته 150 كيلو من مخدر البانجو، و3 كيلو من مخدر الحشيش في أطفيح، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى إتجار عاطل بالمواد المخدرة، وحيازته كمية كبيرة من البانجو والحشيش لترويجها بين عملائه فى أطفيح.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 150 كيلو من مخدر البانجو، و3 كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة،  وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تاجر مواد مخدرة أطفيح البانجو الحشيش تحريات

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