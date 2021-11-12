«الري»: معاينة 60 ألف طلب استرداد وتقنين أراضي الدولة

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بمديريات المساحة بمختلف المحافظات والحرص على نهو كافة الأعمال بالتوقيتات المحددة.

وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريراً يستعرض أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات القومية الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات.

وأوضح التقرير مساهمة الهيئة المصرية العامة للمساحة فى العديد من المشروعات القومية، حيث تقوم حالياً بأعمال الرفع المساحى لمشروع المسار الناقل لمياه مصارف غرب الدلتا حتى محطة الحمام، ومشروع غرب الدلتا، ومشروع تنمية جنوب الوادى لإنشاء خرائط كنتورية بمقاييس ١ :٥٠٠٠ / ١ :٢٥٠٠٠، وأعمال الرفع المساحي لمشروع توسعة محور ٢٦ يوليو، وأعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (٢٢٣) مدينة و(٤٢٠٠) قرية و(٢٥٠٨٣) من الكفور والعزب والنجوع، ومشروع ترسيم الحيازات الزراعية (كارت الفلاح) بالتعاون مع وزارة الزراعة ، حيث تم إعداد قاعدة بينات مكانية لمسطح ٣.٢٠ مليون فدان تقع فى (٦) محافظات كمرحلة أولى (الغربية -بورسعيد-أسيوط - سوهاج - الشرقية - البحيرة) وجاري استكمال باقى محافظات الجمهورية.

كما تشارك هيئة المساحة فى أعمال لجنة استرداد وتقنين اراضى الدولة، حيث قامت بالمعاينات المطلوبة لعدد ٥٩٨١١ طلب بقيمة إجمالية ٣٣٧ مليون جنيه تقريباً، وتنفذ الهيئة العديد من الأعمال المساحية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، حيث تعاونت الهيئة مع هيئة الأوقاف فى مشروع حصر أملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات مكانية لتلك الأملاك، بالاضافة إلى إعداد عدد (٩٤) أطلس تؤرخ لتاريخ الأوقاف منذ عام ١٩٤٢، وتدريب العاملين بهيئة الاوقاف على استخدام الأعمال المنفذة، كما تعاونت الهيئة مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى أعداد خرائط رقمية لإستخدامها فى أعمال التعداد السكانى فى عام ٢٠١٧، كما قامت وتقوم الهيئة بحصر أملاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الرى وهيئة الصرف وهيئة السكة الحديد ، هذا بالاضافة الى املاك بعض المحافظات.

وفى إطار الحرص على مواكبة أحدث التقنيات العلمية فى مجال الرصد باستخدام الأقمار الصناعية، فقد قامت الهيئة بإنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية تغطى الدلتا ووادي النيل بـ(٤٢) محطة، والتى تتيح الإحداثيات (X,Y) بدقة عالية تصل إلى أقل من ٣ سم وجاري تفعيلها لخدمة القطاع الحكومى والقطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن هيئة المساحة نفذت سابقاً أعمال الرفع المساحى للعديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع قناة السويس الجديدة ، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وشبكة الطرق الجديدة (الدائرى الإقليمى - الدائرى الأوسطى - محور روض الفرج - شبرا بنها الحر) ، ومشروع القطار المكهرب بين العاصمة الإدارية ومدينة السلام ومدينة العاشر ، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى الشيخ زايد و٦ أكتوبر.

وفى إطار دور الهيئة باعتبارها الجهة الرسمية المسئولة عن المواصفات الفنية للأعمال المساحية والخرائط ومواكبة للتطور التكنولوجى والمعلوماتى فى مجال المساحة، فقد قامت الهيئة بتحديث هذه المواصفات الفنية بمشاركة نخبة من المختصين من أساتذة الجامعات والقطاع الخاص والجهات المختصة، وتم إتاحتها لجميع وزارات وجهات الدولة، وتعد هذه المواصفات هى المرجعية الأساسية لإنشاء قاعدة البيانات المكانية للدولة.