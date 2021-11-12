اليابان تخطط لتأمين عقار فموي لعلاج 1.6 مليون من مصابي كورونا

قررت الحكومة اليابانية تأمين عقار فموي لعلاج مصابي فيروس كورونا لـ 1.6 مليون شخص، استعدادا لموجة سادسة محتملة من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا - في اجتماع فرقة عمل خاصة صباح اليوم الجمعة 12 نوفمبر، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية "من خلال تأمين نظام طبى قائم على السيناريو الأسوأ وتعزيز العلاج المبكر، سنتمكن من مواصلة أنشطتنا الاقتصادية والاجتماعية حتى لو انتشرت العدوى".

وتتضمن حزمة مكافحة فيروس كورونا، التي وضعتها الحكومة خلال الاجتماع، خطة لزيادة السعة الاستيعابية في المستشفيات بالبلاد لمرضى كوفيد-19 بنسبة 30 % مقارنة بمستوى الذروة خلال الموجة الخامسة من الإصابات هذا الصيف.

واتفقت الحكومة اليابانية بالفعل مع شركة ميرك الأمريكية للأدوية على شراء 1.6 مليون جرعة من عقار مولنوبيرافير، وهو دواء يتم تناوله عن طريق الفم يمنع الفيروس من الدخول أو التكاثر في الجسم، وترى اليابان أن هذا الدواء هو مفتاح القضاء على الوباء.

وتخطط الحكومة أيضا لتمكين توصيل الدواء إلى منازل المرضى بالإضافة إلى توفير ما يصل إلى 2 مليار ين (17.5 مليون دولار) لتطوير الأدوية الفموية في اليابان.

وخلال ذروة الموجة الخامسة من الإصابات في البلاد هذا الصيف، احتاج حوالي 28 ألف شخص إلى دخول المستشفى. تخطط اليابان الآن لزيادة السعة بنهاية نوفمبر الجاري لتتمكن من استيعاب حوالي 37 ألف شخص.

وخططت الحكومة في الأصل لتعزيز السعة بنسبة 20 % عندما قدمت مخطط سياساتها أكتوبر الماضي، لكنها عدلت الهدف بالزيادة بعد مراجعة بيانات المقاطعات.

وتهدف الحكومة اليابانية إلى وضع حزمة تحفيز للمتضررين من وباء كورونا بقيمة تزيد علي 30 تريليون ين (264.5 مليار دولار) مع مثل هذه الإجراءات بحلول الأسبوع المقبل وتأمين التمويل من خلال ميزانية تكميلية خلال العام.

وظهر فيروس كورونا لأول مرة في العالم بنهاية شهر ديسمبر عام 2019 في مدينة ووهان التابعة لإقليم هوبي الصيني، وتسبب في دخول أكثر من نصف سكان العالم إلى عزل صحي من أجل مواجهة الموجة الأولى من الفيروس.