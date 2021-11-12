ننشر جدول فعاليات «أيام التراث السكندرى» خلال 2021

تشارك مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، ومركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، في أسبوع التراث السكندري في دورته الثانية عشر، والذي ينظمه المركز الفرنسي للدراسات السكندرية CEALEX، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الثقافية في مدينة الإسكندرية في الفترة من 12-19 نوفمبر 2021.

وفي هذا الإطار، تنظم مكتبة الإسكندرية سلسلة من المحاضرات التابعة للحدث السنوي "أيام التراث السكندري" لعام 2021. وذلك تحت شعار "الإسكندرية بين الماضي والحاضر"، ويأتي الحدث هذا العام تحت عنوان "الإسكندرية التي كانت والإسكندرية التي ستكون".

جدول فعاليات محاضرات أيام التراث السكندري بمكتبة الإسكندرية



وتعقد أولي المحاضرات، تحت عنوان إسهام "وصف مصر" في علم الآثار بالإسكندرية، وذلك في الرابعة من بعد عصر يوم الأحد المقبل، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود (مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية).

كما تعقد محاضرة بعنوان "شعار الإسكندرية بين الماضي والحاضر"، في الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 15 نوفمبر، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

وتعقد محاضرة بعنوان حفل إصدار كتاب "اليونانيون وبناء مصر الحديثة"، في الثانية من بعد ظهر يوم يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

وتقام محاضرة بعنوان البعثة الألمانية "إرنست فون زيجلين" إلى الإسكندرية من 1898 الى 1902. وذلك في الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات (مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية).

حفل فرقة "ملاذ" على مسرح القاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية



في سياق متصل، تستقبل قاعة المؤتمرات الكبري، التابعة لمكتبة الإسكندرية، في السابعة من مساء غد السبت، حفلًا فنيًا موسيقيًا تحييه فرقة"ملاذ" الفنية.

يذكر أن "ملاذ" هو فريق "روك عربي" تكون في 2014 على يد محمد عبدالرازق٬ عازف جيتار وملحن ومؤلف أغاني٬ وصديقه عمرو بشر، عازف ليد جيتار٬ وفي بداية 2015 انضم أحمد جمال الجوهري عازف الدرامز؛ ليكتمل قوام "ملاذ" بشكله الحالي.

ورشة عمل "رؤية جديدة لفن الحُلي بسلك النحاس" ببيت السناري

وفي سياق متصل، تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورشة عمل مجانية تحت عنوان "رؤية جديدة لفن الحلي بسلك النحاس"، وذلك يوم الإثنين الموافق 15 من الشهر الجاري، في تمام الحادية عشرة صباحًا، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

تركز الورشة على تاريخ النحاس، واستخداماته المتعددة، وكيفية الاستفادة منه، وسيتعلم المتدرب أساسيات فن التشكيل بالأسلاك النحاسية، وطرق تجميع وحدات الأسلاك النحاسية، وكذلك طرق التشطيب النهائية لهذه الوحدات، بالإضافة إلى كيفية استخدام هذه الأسلاك في صناعة اطقم حُلي مرصعة بالأحجار، بحيث يتمكن في النهاية من صناعة سلاسل وانسيالات وخواتم وحلقان.

يدير الورشة الفنان محمود محمد الفاضل؛ وهو فنان تشكيلي ومصمم ومنفذ حُلي، شارك في العديد من المعارض، وقدم العديد من الورش التعليمية والتدريبية في الكثير من الأماكن مثل ورشة "طوري حياتك" في كلية البنات جامعة عين شمس، وورشة "حلي غير تقليدي" بأكاديمية الفنون.