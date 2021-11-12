الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخطوط التركية تعتزم منع مواطنى سوريا والعراق واليمن من رحلاتها إلى بيلاروس

الخطوط التركية
الخطوط التركية

أعلنت السلطات البولندية، أن شركة الخطوط الجوية التركية أكدت لها أنها ستمنع مواطني سوريا والعراق واليمن من ركوب رحلاتها إلى مينسك على خلفية أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال المتحدث باسم مكتب الرئيس البولندي، ياكوب كوموخ،  أن "الخطوط الجوية التركية أكدت أنها لن تسمح بركوب رحلاتها إلى مينسك لمواطني العراق وسوريا واليمن باستثناء أصحاب جوازات السفر الدبلوماسية".

يذكر أن تدفق المهاجرين الآسيويين والإفريقيين على حدود بيلاروس مع الاتحاد الأوروبي تسبب بتوترات بين مينسك ودول الاتحاد، وخاصة بولندا وليتوانيا، ويتهم الاتحاد بيلاروس بـ "هجوم هجين" عليه واستخدام المهاجرين كسلاح.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن الاتحاد الأوروبي يدرس تشديد العقوبات على بيلاروس بسبب أزمة المهاجرين، إضافة إلى عقوبات على شركات الطيران التي تنقل المهاجرين إلى مينسك.

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وائل لطفي

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الخطوط التركية تعتزم منع مواطنى سوريا والعراق واليمن من رحلاتها إلى بيلاروس

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