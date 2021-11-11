الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأحد.. ألمانيا تعيد النمسا إلى قائمة الدول عالية المخاطر بكورونا

النمسا
النمسا

أبلغت ألمانيا، الخميس، النمسا أنها ستعيدها إلى قائمة المناطق عالية الخطورة، بسبب زيادة عدد الإصابات بجائحة كورونا اعتبارًا من الأحد المقبل.

وأفادت تعليمات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية النمساوية اليوم الخميس، بأن ألمانيا صنفت النمسا مع التشيك والمجر بأنها مناطق عالية الخطورة بالوباء.

وأشارت التعليمات الى عودة العمل بالحجر الصحي للمسافرين مع ضرورة إجراء اختبار فحص كورونا بعد 5 أيام على أقرب تقدير من تاريخ الوصول.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

فيينا النمسا المانيا كورونا

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