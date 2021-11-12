تراجع جديد فى سعر اليورو أمام الجنيه الجمعة 12-11-2021

سجل سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، تراجع جديد أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 12/ 11/ 2021، بنهاية تعاملات الاسبوع الجارى، تزامنًا مع حالة الاستقرار التى سجلتها أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.



سعر اليورو اليوم الجمعة 12-11-2021

وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة 17.902 جنيه و 17.951جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 18.069جنيه لـ 18.092جنيه، حيث تراجع سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري من 18.0923 جنيه لـ 17.951 جنيه، وتراجع سعر البيع من 18.2100 جنيه لـ 18.0698 جنيه، وتراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 18.0048 جنيه لـ 17.915 جنيه، وتراجع سعر البيع من 18.2505 جنيه لـ 18.0805 جنيه ، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" تراجع سعر الشراء من 18.010 جنيه لـ 17.920 جنيه، كما تراجع سعر البيع من 18.250 جنيه لـ 18.0805 جنيه.



وانخفض سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 17.959 جنيه لـ 17.915 جنيه، كما انخفض سعر البيع من 18.250 جنيه لـ 18.0805 جنيه، وانخفض سعر اليورو "تحويل" من 17.959 جنيه لـ 17.915 جنيه للشراء، كما انخفض من 18.250 جنيه لـ 18.0805 جنيه للبيع.



وبلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية 17.902 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 18.092 جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.9385 جنيه للشراء، 18.1035 جنيه للبيع.



يشار إلى أنه تسود توقعات إيجابية بشأن فرص نمو اقتصاديات دول منطقة اليورو بنسبة تصل إلى 5% في 2021 و 4.3% في 2022، و2.5% في 2023، وفقًا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية، كما توقعت الأخيرة تعافى سوق العمل فى منطقة اليورو خلال عام 2022 مع خلق 1.5 مليون وظيفة جديدة.