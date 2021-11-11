حصاد القوى العاملة.. تحديث متطلبات التأمين الصحي للإقامة الذهبية

شهد حصاد وزارة القوى العاملة، عدد من الأحداث الهامة، حيث تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يكشف عن قيام دائرة الصحة "الجهة الرقابية والتنظيمية لقطاع الرعاية الصحية" في أبو ظبي، بتحديث متطلبات التأمين الصحي للمتقدمين بطلبات الحصول على تصاريح الإقامة الذهبية، وذلك بهدف تبسيط عملية التقديم أمام جميع المتقدمين من داخل وخارج الدولة وتسهيل انتقالهم للعيش والاستقرار في إمارة أبو ظبي.

https://www.dostor.org/3623456

وبدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، في قبول طلبات 289 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، على 37 مهنة برواتب مجزية، وذلك في 40 شركة وفندق وقرية سياحية تابعة للمحافظة في الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.

https://www.dostor.org/3623462

وأعلن وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة ببني سويف، 953 شابًا من مختلف المؤهلات، منهم 3 من ذوي القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2896 شابًا، فضلاً عن استخراج 917 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة، و872 شهادة قياس مستوى المهارة، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

https://www.dostor.org/3623475

ومن جانبه قال الدكتور محمد أنور، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، إن المديرية قامت خلال شهر أكتوبر الماضي، بالتفتيش على 560 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم التفتيش على 242 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 49 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.

https://www.dostor.org/3623498

وقعت الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل "مكون التوظيف" بأسوان، مذكرة تفاهم مع الاتحاد المحلي لنقابات عمال واللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بالمحافظة، بهدف تمكين طلاب وخريجي التعليم الفني من الانتقال لسوق العمل، من خلال التعرف على احتياجات سوق العمل، واكساب الطلاب والخريجين المهارات والقدرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات.

https://www.dostor.org/3623468