الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 3 سنوات لمتهم سرقة سلاح نارى مرخص فى بورسعيد

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد عادل الفقي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل وتامر محمد رياض وعمر أحمد علم الدين وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن 3 سنوات لمتهم في واقعة سرقة سلاح ناري مرخص.

مثل المتهم و(ا ا م أ ر) أمام محكمة الجنايات، لأنه حاز بغير ترخيص سلاحًا نارياً مسدس، حال كونه محكومًا عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة موضوع القضية رقم 2946 لسنة 2019 جنح مستأنف بالحبس لمدة 18 شهراً مع الشغل، ويكون بذلك قد ارتكب جناية أمن دولة طوارئ.

وأكد الشاهد الأول «ه.ج.س.ج»، أنه أبلغ الشرطة بسرقة شقة موكله فتمكنت من ضبط المتهم وبحوزته بعض المسروقات ومنها السلاح الناري المرخص، وأكد ضابط قسم الشرطة أنه أثناء فحص بلاغ الشاهد الأول تمكن من ضبط المتهم حال قيامه بالتصرف في البيع في بعض المسروقات، وبتطوير مناقشته تمكن بإرشاده من ضبط السلاح الناري المرخص والمسروق.

حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 الاف جنيهاً، وألزمته المصاريف الجنائية.

الجنايات شرطة سلاح نارى إمام فحص

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