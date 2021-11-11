تفاصيل أسبوع قصور الثقافة بالمنوفية

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة المنوفية عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث استكمل بيت ثقافة منوف فعاليات الأسبوع الثقافي "المجتمع ودوره في التنمية".

تضمن اليوم الثاني محاضرة بعنوان "الحفاظ على الرقعة الزراعية في ظل التطور" ألقاها م. جمعة صقر مدير الإدارة الزراعية بمنوف، تناول خلالها خطورة التعدي على الأرض الزراعية، وكيفية تطوير نظام الري، وما هي الزراعة النظيفة، والاكتفاء الذاتي من الرقعة الزراعية.

وفي اليوم الثالث عقدت محاضرة "تطوير الإنتاج الحيواني تبعا لآليات العصر" ألقاها د. أبوفاطمة نقيب الأطباء البيطريين، و د. إسماعيل فليلة رئيس قسم الإرشاد بالإدارة البيطرية بمنوف تناولا خلالها مفهوم الإنتاج الحيواني والهدف منه، ومفهوم التطوير، والمعايير العالمية، والتخطيط الاستراتيجي المصري.

قدم بيت ثقافة سرس الليان محاضرة تمكين ثقافي بعنوان "الأسس العلمية لتنشئة ذوي الاحتياجات الخاصة" بالمدرسة الفكرية بسرس الليان، أوضح فيها محمود الكوراني أخصائي نفسي وتخاطب بالمدرسة، تعريف بذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية التعامل معهم منذ الصغر وسرعة الكشف عن الإعاقة، وطرق التعامل معهم، وهناك عدة أنواع من الإعاقة منها إعاقة ذهنية وسمعية وبصرية وبدنية وغيرها من الإعاقات، كما عقد بيت ثقافة الشهداء محاضرة بعنوان "المشكلات التي تواجه أسر ذوي الاحتياجات الخاصة" ألقتها أميمة المراكبي مسئول الموهوبين بالإدارة التعليمية، وتناولت الحديث عن بعض المشاكل التي تواجه الأسر من الخوف من مواجهة الأصدقاء، والشعور بالذنب من الانفعال على الأخ أو الأخت ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا عدم كفاية الأنشطة الأسرية، والخجل من مرافقة الأخ أو الأخت من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ضمن احتفالية أعياد الطفولة قدم بيت ثقافة ميت أبوالكوم بحضانة رويال أكاديمي بقرية كفر عسكر يوما ترفيهيا للأطفال، تضمن فقرة اكتشاف المواهب في الإنشاد الديني والغناء وفقرة الرسم على وجه الأطفال أشكال مختلفة، وفقرة مسرح عرائس للأطفال، بجانب عرض مسرحية تعليمية للأطفال عن العادات اليومية غير الصحيحة مثل مشاهدة التلفاز لمدة طويلة، وعدم شرب اللبن والاستيقاظ متاخر.