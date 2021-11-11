الخميس 11 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئاسة: التعاون المصرى الفرنسى فى التعليم والثقافة شهد دفعة كبيرة

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن التعاون المصري الفرنسي في مجالي التعليم والثقافة شهد دفعة كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة مع إنشاء المتحف المصري الكبير ومدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى وجود شراكة قديمة وممتدة بين البلدين في قطاع الثقافة.

وأضاف أن التعاون بين مصر وفرنسا يغطي مجالات أخرى هامة من بينها: الاتصالات والذكاء الصناعي والتعاون السياحي، الذي شهد تطورا كبيرا مع تزايد أعداد السائحين الفرنسيين القادمين إلى مصر.

وأشار إلى أن مباحثات الرئيس السيسي وماكرون غدا ستركز - أيضا - القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشددا على أن الرئيس ماكرون حريص على الاستماع الى وجهات نظر الرئيس السيسي تجاه القضايا الإقليمية والدولية كالسودان وسوريا واليمن ومكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة والتعاون في الإطار الدولي والمتعددة الأطراف.

ولفت المتحدث إلى أن المباحثات بين السيسي وماكرون تتسم بالمصارحة والمكاشفة؛ حيث تغطي مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سيجري - أيضا - مباحثات هامة مع كبار المسئولين الفرنسيين؛ لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية بين الجانبين.

وأوضح أن الرئيس السيسي سوف يجري مباحثات - كذلك - مع عدد رؤساء الدول والحكومات؛ للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

بسام راضي السيسي التعاون المصري الفرنسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

الأكثر قراءة

تقارب ودعم للاستقرار.. خبراء يحددون إيجابيات مشاركة السيسى فى مؤتمر باريس بشأن ليبيا

رئيس الوزراء: لن نترك مكانًا فى مصر دون تطوير

البرهان رئيسًا وحمديتى نائبًا.. التشكيل الكامل لمجلس السيادة الانتقالى بالسودان

طفل يتفق مع أصدقائه على خطفه لطلب فدية من والده بالهرم

رائد زراعة الأمعاء في العالم يفتتح مؤتمرًا طبيًا بالإسكندرية

20 دولة تشارك بأعمال فى المسابقة الدولية لـ«القاهرة السينمائى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا (تذكر.. يجب أن تموت)

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

خالد عكاشة

كلمة السر للميليشيات فى العراق

د. بهي الدين مرسي

حرفية المخ وعبقرية العقل

د.محمد شادي

عودة حراس السوق

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

استقالة رئيس شركة برامج تجسس إسرائيلية بعد إدراج أمريكا لها فى القائمة السوداء

وزير إسرائيلى يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية