الرئاسة: التعاون المصرى الفرنسى فى التعليم والثقافة شهد دفعة كبيرة

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن التعاون المصري الفرنسي في مجالي التعليم والثقافة شهد دفعة كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة مع إنشاء المتحف المصري الكبير ومدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى وجود شراكة قديمة وممتدة بين البلدين في قطاع الثقافة.

وأضاف أن التعاون بين مصر وفرنسا يغطي مجالات أخرى هامة من بينها: الاتصالات والذكاء الصناعي والتعاون السياحي، الذي شهد تطورا كبيرا مع تزايد أعداد السائحين الفرنسيين القادمين إلى مصر.

وأشار إلى أن مباحثات الرئيس السيسي وماكرون غدا ستركز - أيضا - القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشددا على أن الرئيس ماكرون حريص على الاستماع الى وجهات نظر الرئيس السيسي تجاه القضايا الإقليمية والدولية كالسودان وسوريا واليمن ومكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة والتعاون في الإطار الدولي والمتعددة الأطراف.

ولفت المتحدث إلى أن المباحثات بين السيسي وماكرون تتسم بالمصارحة والمكاشفة؛ حيث تغطي مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سيجري - أيضا - مباحثات هامة مع كبار المسئولين الفرنسيين؛ لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية بين الجانبين.

وأوضح أن الرئيس السيسي سوف يجري مباحثات - كذلك - مع عدد رؤساء الدول والحكومات؛ للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.