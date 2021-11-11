الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار النمسا: احتفالات عيد الميلاد صعبة على غير متلقى لقاح كورونا

ألكسندر شالينبرج
ألكسندر شالينبرج

أكد مستشار النمسا ألكسندر شالينبرج أن رافضي تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المتسجد، سوف يواجهون صعوبات واسعة في الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام بشكل طبيعي.
وقال شالينبرج- في تصريح اليوم الخميس- إنه لا مفر من إجراء إغلاق عام في البلاد لغير الملقحين؛ حيث سيكون فصل الشتاء واحتفالات عيد الميلاد غير مريحة بالنسبة لهم.
وأوضح شالينبرج - عقب اجتماعه، اليوم، مع حاكم ولاية فورارلبرغ ماركوس فالنر- أنه لن يفرض قيود أبدا على متلقى لقاح كورونا وهم ثلثي سكان البلاد ومن غير الانصاف أن يفقد ثلثا السكان حريتهم بسبب تردد ومخاوف الثلث المتبقى مشددا على أن الأغلبية لن تكون "رهينة" من قبل الأقلية.
وأضاف "نتطلع إلى فصل الشتاء وعيد الميلاد تحت قاعدة 2G "التلقيح أو التعافي"، معتبرا أن إغلاق البلاد بالنسبة للأشخاص غير المطعمين هو إجراءً قاسي للغاية ولكنه ضروري للغاية.
من جانبها، ذكرت وزارة الصحة النمساوية أن إصابات كورونا استمرت في قفزاتها المرتفعة، حيث سجلت البلاد 11 ألفا و975 إصابة جديدة و24 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

فيينا لقاح كورونا عيد الميلاد مستشار النمسا النمسا

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