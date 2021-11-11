اتهامات ومحاكم.. تطورات أزمة فاتن موسى ومصطفى فهمي

نشبت حرب كلامية بين الفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى بعدما أعلانا انفصالهما بشكل أثار الجدل على السوشيال ميديا، خاصة بعدما أفصحت عن أسرار تخصهما بشكل علني على حسابتها المختلفة.

البداية جاءت عندما أعلنت محامية فهمي انفصال موكلها عن زوجته في بيان صحفي، وهو الأمر الذي لم ينال إعجاب فاتن موسى التي علقت وقتها على السوشيال ميديا نصًا: «إلى الأخوة والأصدقاء والجمهور والرأي العام والوسط الإعلامي، بعد مضي نحو 11 يومًا من عودتي إلى القاهرة وإعلان أنني متواجدة هنا، وقد بلغ ذلك مصطفى فهمي عبر بعض الأصدقاء لم يحرك ساكنا ولم يكلف نفسه بدعوتي لاستبيان الموضوع بالحسنى، مراعاة للعشرة كما ادعى في بيانه».

وأضافت: «وكما أمرنا ديننا الإسلامي بتسريح بمعروف وليس عن طريق السوشيال، وكنت طوال المدة الفائتة تحت تأثير صدمة شديدة، ما اقترفه بحقي من إعلانه تطليقي عبر السوشيال ميديا وأنا لم أر أو أستلم أو أعلم أو أتفاهم».

واختتمت حديثها قائلة: «وصلت إلى الشقة وكانت الطامة الكبرى بأنني دخلت ولم أجد أي شيء من متعلقاتي الشخصية جميعها كافة على الإطلاق حتى ولو حذاء! إذا ما رأيكم في مصطفى فهمي الزوج والإنسان والنجم الفنان بن الباشوات؟».

الامر قابله الفنان مصطفى فهمي، بتحرير محضر من خلال وكيله بقسم شرطة الدقي، اتهم فيه طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بالاستيلاء على متعلقات من شقة الزوجية بالدقي.

ودخل الثنائي في حالة صراع شديد وصل إلى المحاكم التي تعمل على إوضاح الرؤية بين الطرفين وذلك خلال الايام القليلة المقبلة .

تزوج مصطفى فهمى ثلاث مرات من إيطالية ومصرية ولبنانية ورغم انتهاء زيجاته في المرتين بهدوء لكن انفصاله الأخير كان الابرز لما حدث من مشاكل.

تزوج مصطفى فهمي في بداية حياته من إيطالية تدعى "ارينا" واستمر أكثر من 20 عما، وأثمر عن عمر ودينا.

وفى 2007، تزوج من ابنة وحش الشاشة رانيا فريد شوقي بعد قصة حب لتستمر الزواج لمدة 5 سنوات كاملة لكن سرعان ما دب الخلاف بينهما ليتطلقا في هدوء.

وفى عام 2015 تزوج مصطفى فهمي من الإعلامية فاتن موسى رغم انها تصغره بـ 20 عاما بعد علاقة حب ملتهبة انتهت بخلاف غير معروف أسفر عن الانفصال دون علمها وتطليقها غيابيا أثناء سفرها للخارج.