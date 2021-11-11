الخميس 11 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق تنفى إعلانها أى مؤشرات للفقر تخص العام الحالى

العراق
العراق

نفت العراق، إعلانها أي مؤشرات جديدة للفقر خلال العام الحالي 2021.

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، في بيان، أن "ما جرى تداوله من قبل وسائل الإعلام، من مؤشرات، وُصفت بأنها تعود لعام 2021، ليس صحيحا، إنما هي توقعات وضعت لعام 2020، خلال تعرض العراق والعالم الى الموجات الأولى من جائحة كورونا". 

وأضاف، أن "المؤشرات التي توصلت إليها الدراسة، والتي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، كانت وفق سيناريوهات توقعية، ترتبط بإجراءات الحظر والإغلاق وانخفاض الموارد المالية، وارتفاع الأسعار، خلال العام الماضي، والتأثيرات المباشرة الجائحة على قطاعي الصحة والتعليم، والاقتصاد والتنمية بنحو عام واستمرار تلك الإجراءات، ووفقا لتلك السيناريوهات، فقد كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع معدلات الفقر متعدد الأبعاد الذي يشمل فقر الخدمات في (الصحة، والتعليم، والسكن، والدخل) من 20% عام 2019، إلى أكثر من 30% عام 2020".

وأضاف البيان: أن "الكثير من تلك السيناريوهات التوقعية لم تتحقق، ولكن تمت الاستفادة منها في وضع المعالجات، التي تضمنتها خطة التعافي من كورونا التي أطلقتها الوزارة خلال العام الحالي، وتضمنت مجموعة من الإجراءات والسياسات في ثلاثة محاور أساسية هي الاقتصادي والاجتماعي والمكاني".

وأشار البيان:  إلى أن "معدل الفقر لم يرتفع الى المستوى الذي توقعته الدراسة، ولذلك فإن المؤشرات الأولية المتوفرة لدى الوزارة، الآن، تشير الى أن معدل الفقر في عموم البلاد لا يتجاوز بصورة عامة مؤشر تلك القراءة قبل جائحة كورونا".

وأكدت وزارة التخطيط العراقية  أنها "ماضية في الإعداد لإجراء المسح الاقتصادي والاجتماعي للعوائل بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات الدولية المعنية الذي سيعطي خارطة أكثر دقة لمؤشرات الفقر بأنواعه، فضلا عن الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق خلال العام المقبل 2022، الذي سيمثل الأرقام التفصيلية لجميع المؤشرات"، موضحة أنها "تعوّل على الدعم الحكومي لإجرائه". 

العراق وزارة التخطيط العراقية جائحة كورونا الاقتصاد المباشرة الجائحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

رئيس الوزراء: لن نترك مكانًا فى مصر دون تطوير

بعد انقطاع الطمث.. أفضل حِميات للنساء فوق سن الخمسين

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

روشتة تقى الأطفال الممنوعين من التطعيم خطر الإصابة بكورونا

الآن.. لقاح كورونا متوفّر فى «مترو الأنفاق»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا (تذكر.. يجب أن تموت)

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

خالد عكاشة

كلمة السر للميليشيات فى العراق

د. بهي الدين مرسي

حرفية المخ وعبقرية العقل

د.محمد شادي

عودة حراس السوق

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلى يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال