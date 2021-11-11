تشغيل أول قطار كورى مكيف بخط مترو «شبرا الخيمة- المنيب» تجريبيًا

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم الخميس، عن بدء التشغيل التجريبي دون ركاب لأول قطار كوري للعمل بالخط الثاني "شبرا الخيمة- المنيب"، ضمن خطة تحديث قطاراته ورفع مستوى الخدمة وزيادة أعداد القطارات المكيفة العاملة به، حيث تم شراء 6 قطارات جديدة للخط الثاني.

التشغيل التجريبي لأول قطار كوري مكيف

وأوضحت الشركة، في بيانها، أنها بدأت اليوم فى تشغيل تجريبي دون ركاب لأول قطار كوري مكيف يحمل رقم 6081-6082 من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب بالخط الثاني، ويستمر التشغيل من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء ولمدة أسبوع، يتم خلال هذه التجارب الاطمئنان على سلامة تشغيل القطار قبل الدفع به واستخدامه من قبل جمهور الركاب.

وكان قد ناشد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق، جمهور الركاب التواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.