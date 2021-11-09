عودة قطار بيلا وتطهير الصرف ورفع إشغالات 4 مدن بكفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي بالفترة المسائية، إضافة لأعمال الرصف، ورفع الإشغالات، وعودة تشغيل قطار بيلا كفر الشيخ، لتوفير وسيلة مواصلات لطلاب الجامعة، لتخفيف معاناتهم.

فتابع على سلامة، رئيس مدينة سيدي سالم، أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي بمدينة سيدي غازي في الفترة المسائية، كما أشرف على استكمال أعمال التجميل وتركيب الانترلوك والزراعات ورفع البيارات وفرد السن بالمناطق الجاري رصفها واستمرار حملات النظافة.



وأشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على انشاء صفايات أمطار جديدة بالشوارع، استعدادًا لفصل الشتاء، وتركيب أغطية الغرف،وتابع حملة رفع الإشغالات بشوارع المدينة، ورفع الباعة الجائلين مفترشي الشوارع والأرصفة، والعربات التي تعيق حركة المرور أمام مجمع المواقف وشارع العاشر من رمضان ودوران أبو النور.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة الحامول مستشفى الحامول المركزي للتأكد من تواجد الأطباء والتمريض بقسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية ووحدة الكلى، ورفع مستوى النظافة العامة بالمستشفى وتوفير اسطوانات الاكسجين لمرضى غرفة العناية والحضانات وقسم الحجر الصحي وتوفير سيارة لنقل اسطوانات الأكسجين.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،خاطب وزير النقل، بالكتاب رقم 2181 في 25 أكتوبر 2021، بناءً على مذكرة الوحدة المحلية ومدينة بيلا بتاريخ 23 أكتوبر 2021، بشأن ما تلاحظ من تكدس للطلاب والمواطنين بموقف سيارات الأجرة والنقل الجماعي بالمدينة، خاصة مع بدء العام الدراسي وما تلاه من توافد الطلاب للمدينة للسفر إلى جامعة كفر الشيخ، وتمت الوافقة على عودة تشغيل قطار «501- 506» والمعروف بقطار «الطلبة» خط «بيلا - كفر الشيخ» بعد توقف دام 4 أشهر،وتم تسيير القطار الساعة 7:30 صباحًا من مدينة بيلًا وصولًا إلي مدينة كفر الشيخ.

كما تابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال الرصف الجارى تنفيذها بشارع بورسعيد، موجهًا جميع المسئولين بالإشراف المباشر والتواجد الميدانى، لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول، وضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة ومتابعة المشروعات بصفة دورية للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة، لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، كما تابع استمرار العمل على رفع كفاءة المطابق الرئيسية وصفايات الأمطار، وتسليك كافة البالوعات بشوارع المدينة.