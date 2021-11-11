الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط هارب من حكم بالإعدام بالمطرية

حبس
حبس

تمكن ضباط مباحث مركز المطرية، شمال محافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على عاطل صادر ضده حكم بالإعدام، وبحوزته سلاح نارى.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية من العقيد هيثم منصور، رئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، يفيد بورود معلومات للرائد أحمد يسرى، رئيس مباحث المطرية، عن مكان اختباء هارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل عمد بمركز دمياط 21516 جنايات مركز دمياط لسنة 2013، وهارب منذ 4 سنوات، وصادر ضده حكم 3 سنوات في قضية بلطجة، وحكم آخر 5 سنوات فى قضية شروع في قتل.

وعلى الفور تم إعداد مأمورية برئاسة الرائد أحمد يسري، والنقيب محمد وجيه معاون مباحث المركز، والقوة المرافقة لهم، لمكان اختباء المطلوب، وبمداهمة مكان اختبائه تمكنوا من إلقاء القبض على المدعو "ع ع ع"، صادر ضده حكم بالإعدام وأحكام أخرى، وعثر بحوزته على بندقية آلية و20 طلقة من ذات العيار، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مباحث مركز المطرية عاطل حكم بالإعدام محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية

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وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

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