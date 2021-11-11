رئيس جامعة حلوان يزور كلية التربية الموسيقية ويتابع مقرات التطعيم

قام الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بجولة تفقدية لكلية التربية الموسيقية لمتابعة انتظام الدراسة والعملية التعليمية ضمن سلسلة من الجولات لمتابعة وتفقد كليات الجامعة حيث قام بمتابعة مقرات التطعيم الدائمة لخدمة الطلاب والعاملين بجامعة حلوان.

وكان في استقبال رئيس الجامعة، الدكتور كرم ملاك عميد الكلية، والدكتورة ابتسام مكرم وكيلة الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومجموعة من الأساتذة بالكلية، الدكتور كاميليا جمال الدكتور محمد عبدالقادر، الدكتور دليلة رفيق ومجموعة من طلاب الكلية وطلاب من كليات مختلفة حضرت لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وخلال جولته دعا رئيس الجامعة الطلاب والعاملين إلى ضرورة تلقي اللقاح عن طريق التوجه لإحدى نقاط التطعيم بالجامعة للتسجيل والتطعيم، والتنويه على الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021م بشأن حظر دخول العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب لحرم الجامعة لمن لم يتلق أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بدءًا من 15-11-2021 وحظر دخول متلقي الخدمة بالمكاتب الإدارية ممن لم يتلقوا أيًا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بدءًا من 1-12-2021.

كما شارك رئيس الجامعة بعضًا من طلاب الكلية في الاستماع إلى محاضرة صولفيج غنائي بأسلوب تدريس حديث مبتكر من الدكتور أحمد أنور الأستاذ بقسم العلوم الموسيقية التربوية، من خلال التدريب على الصولفيج وتدريب الصوت على الغناء الصحيح بأسلوب مبتكر، وقد أشاد رئيس الجامعة بمواهب طلاب كلية التربية الموسيقية وأدائهم خلال المحاضرة.

وفي سياق آخر، شاركت جامعة حلوان فى ملتقى الاتحادات الطلابية لطلاب الجامعات المصرية تحت شعار "قادة وقيادة"، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، خلال الفترة من 6-11 نوفمبر 2021، وتمت مشاركة طلاب الجامعة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وقد تكون وفد جامعة حلوان منهم الطالب على رئيس الاتحاد، وكذلك نائب رئيس الاتحاد و7 أعضاء من بينهم طالب من ذوي الهمم، حيث صعدت جامعة حلوان للدور الثامن على مستوى الجامعات المصرية.