رئيس الوزراء يتفقد مجمع كليات جامعة الوادي الجديد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد مجمع كليات جامعة الوادي الجديد.

وأشار الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إلى أنه تم إنشاء الجامعة وفقًا للقرار الوزاري الصادر في سبتمبر 2018، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية المحافظة، مشيرًا إلى أنها تضم سبع كليات وهي: التربية، والعلوم، والآداب، والتربية الرياضية، والزراعة، والطب البيطري، والطب، كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية الصيدلة.

ونوه رئيس الجامعة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دعمت الجامعة بمبلغ يقدر بنحو مليار جنيه لتنفيذ عدة مشروعات للبنية التحتية والإنشاءات لجميع كليات وقطاعات الجامعة، كما خصصت المحافظة ألف فدان كمرحلة أولى لإنشاء كليات الجامعة وجميع القطاعات التي تخدم العملية التعليمية.

وأوضح أن هذه المشروعات تضمنت مشروع رفع كفاءة كلية الطب (مبنى المحافظة القديم) على مساحة 1800 م2، ومشروع لتطوير البنية التحتية والذي شمل أعمال الطرق وخطوط الصرف الصحي والمياه والكهرباء كمرحلة أولى، بالإضافة إلى مشروع مبنى كلية العلوم - الجناح الشرقي، والذي يتكون من ثلاثة أجنحة لأقسام الكيمياء، والفيزياء، والجيولوجيا، ومدرج شمالي وجنوبي، ومعامل، فضلًا عن إنشاء مبنى كلية العلوم - الجناح الغربي، ليضم ثلاثة أقسام وهي: الحيوان، والنبات، والرياضة، إلى جانب المدرجات والمعامل على مساحة 4500 م2 تقريبًا.

كما تطرق رئيس الجامعة إلى مشروع إنشاء سور حرم الجامعة الذي يمتد بطول 2 كيلو متر تقريبًا، ومشروع مبنى كلية الزراعة، الذي يضم وحدات للمنتجات الزراعية ومكاتب إدارية وقاعات تدريس ومعامل على مساحة 5600م2، ومشروع إنشاء مبنى القياس والتقويم، الذي يضم مدرجات وقاعات امتحانات بطاقة استيعابية 1200 طالب، ومشروع إنشاء مبنى كلية التربية الرياضية الذي يضم مدرجات وقاعات تدريس، ومكتبة على مساحة 2500 م2 تقريبًا.

وأضاف أن هناك مشروعًا آخر لإنشاء المبنى السكني الإداري، ومشروع لإنشاء كلية الطب البيطري على مساحة 5600م2، بالإضافة إلى مستشفى جامعي، ومزارع للجامعة.

