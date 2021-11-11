«نقل النواب»: تصريحات رئيس «سيمنس» شهادة كبيرة فى حق القيادة المصرية

اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تصريحات ليون سولييه، رئيس سيمنس للنقل في إفريقيا والشرق الأوسط التى أكد فيها أنه من المهم أن ينعقد معرض النقل الذكي كل عام، وأنه تطور في الآونة الأخيرة، والعديد من المعارض حول العالم تشعر بالغيرة من المعرض المصري وأن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي دليل على اهتمام القيادة السياسية بمنظومة النقل الذكي ورسالة إيجابية للمستثمرين بمثابة شهادة دولية كبيرة فى حق القيادة السياسية لمصر وحرصها الحقيقى على أن تواكب مصر الثورة التكنولوجية العالمية فى مجال النقل والمواصلات.

وأضاف عابد، في بيان، أن ليون سولييه يتابع مختلف مشروعات النقل الحديثة فى مصر، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك تأكيده فى تصريحاته بأن هناك التزامًا ودعمًا كبيرًا من الشركات المصرية والحكومة لإنجاز مشروع القطار الكهربائي السريع، وهذا المشروع يعمل على ربط المدن البعيدة ببعضها البعض، ويمكن أن تطور البلدان نتيجة هذا الربط، وهو أمر هام ومفيد للعديد من المواطنين من حيث النقل الجماعي، خاصة أن القطار سيكون بطابقين وأننا نسعى أن تكون أسعار تذاكر القطار فائق السرعة مناسبة للجماهير، كما أنه سيمر بالعديد من الموانئ المصرية وصولاً لقناة السويس، لذلك له أهمية في النقل التجاري وتحقيق الربط المطلوب، ونسعى لمساعدة العديد من البلاد في تقرير الانبعاثات الضارة، خاصة أن هذا المشروع الفريد يعمل على تقليل الانبعاثات لأنه صديق للبيئة.

ووجه النائب علاء عابد التحية والتقدير لـ ليون سولييه على تعهده بأنه يضمن للشعب المصري، أنه سيحصل على نفس الجودة التي قدمناها لروسيا وفرنسا وغيرهما من الدول التي نفذنا فيها هذا القطار، وهو يعتمد على نظام الشبكات، وهو ما يساعد القطار على الانتقال بسرعات كبيرة، حيث يربط مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، وهذا القطار سيجعل مصر رائدة في مجال النقل الذكي.

كما أشاد النائب علاء عابد بتأكيد "سولييه" بتقليل مدة الانتقال بنسبة 50%، من مرسى مطروح للعين السخنة يمكن أن يصل خلال ساعتين فقط، ونحن سنقوم بعملية الصيانة خلال 15 عامًا، لنضمن أن القطارات لديها الموارد الضرورية حتى تعمل، ونستخدم العمال والمهندسين المحليين في هذا المشروع، وهذا المشروع سيخلق 50 ألف وظيفة خلال تنفيذه، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة النقل، إضافة إلى تأكيده بأن مصر ستكون واحدة من الدول الإقليمية الهامة في مجال النقل والمواصلات وستكون ضمن مصاف الدول الكبير كألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول.

وأعلن النائب علاء عابد أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ستكون حريصة كل الحرص على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للحكومة فى تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية الكبرى التى ستغير خريطة النقل والمواصلات فى مصر لتكون الدولة المصرية فى مقدمة الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا فى تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية التى ستكون لها آثارها الإيجابية والكبيرة على تسهيل كل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية وغيرها.

وكان ليون سولييه قد أكد فى تصريحاته قائلاً، "إن زياراتي لمصر كانت دائمًا رائعة، زرت مصر منذ مدة ومنذ ذلك الحين، رأيت تغير الأمور للأفضل خلال عدة أعوام، ونحن كشركة نعمل مع مصر منذ 70 عامًا، وحدث تعاون مع مصر بشكل كبير وحجم كبير من الاستثمار للشركة داخل الأراضي المصرية، مصر في مرحلة متميزة والعديد من الأمور الإيجابية تحدث فيها مثل ارتفاع معدل النمو وزيادة الناتج القومي، والخبراء يحثون على الاستثمار في مصر، ونحن هنا للمدى الطويل".