الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«موسيقية حلوان» تنظم ندوة الاستشراق في الموسيقى.. الأحد

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم لجنة العلاقات الثقافية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، ندوة بعنوان "الاستشراق في الموسيقى.. معرض العالم ١٨٨٩ بباريس"، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية، وإشراف الدكتورة شيرين عبداللطيف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

يحاضر فيها البروفيسور سورن سورنسون الأستاذ بقسم علوم الموسيقى بجامعة كوبنهاجن.

وتهدف الندوة إلى مناقشة المضامين المختلفة لمفهوم الاستشراق ما بين تنميط العرب للشرق وما بين المحاولات الصادقة لتفهم الشرق، وتناقش عدة محاور منها  تأثير الاتجاهات الجمالية والتقنية الشرقية ومنها العربية في معرض العالم بباريس ١٩٨٩ على قضايا الاستشراق في الموسيقى، بالإضافة إلي عرض نبذة تاريخية عن الآثار الغنية فى الاستشراق في الرومانسية الألمانية، إلي جانب الاستماع وفهم تجربة ديبوسي ومن بعده من المؤلفين المعاصرين في الاستشراق الموسيقي.

 وتبدأ فعاليات الندوة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021 بمقر مسرح كلية التربية الموسيقية.

جامعة حلوان الثقافية جامعة الشرقية موسيقى على الرسوم المتحركة بباريس تاريخي الشرق كلية التربية

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وائل لطفي

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