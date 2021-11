كلية البنات بجامعة عين شمس تنظم ورش العمل لأساليب البحث العلمي

نظمت وحدة النشر العلمى بكلية البنات للآداب والعلوم و التربية بجامعة عين شمس، مجموعة من ورش العمل تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية، الدكتورة حنان الشاعر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث والدكتورة رضوى رمضان مدير وحدة النشر العلمي .

و تم تنظيم ورشة عمل بعنوان "الأخطاء الإملائية في كتابة البحوث العلمية"، حاضر فيها الدكتور يحيى فرغل عبد المحسن أستاذ علم اللغة المساعد بالكلية، كما تم تنظيم ورشة عمل بعنوان " كيف تستخلص بحثا من الرسالة "، حاضر فيها الدكتورة تغريد عمران أستاذ المناهج وطرق التدريس بالكلية .

كذلك نظمت وحدة النشر العلمى ورشة عمل أخرى بعنوان " Tips and tricks for preparing a manuscript for visibility"، قدمتها الدكتورة شيماء هيكل باحثة تكنولوجيا حيوية بالجامعة الأمريكية وسفير العملاء بـ (السفير) .

أيضا تم إقامة ورشة عمل أخرى بعنوان "Publish your Thesis/Dissertation Turn it into a journal Artical" ، وقدمتها الدكتورة سعاد احمد عبد الله أستاذ الميكروبيولوجى لقسم النبات بالكلية .

وفي سياق آخر نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس القومي للسكان ندوة موسعة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية ومخاطرها علي التنمية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وذلك في إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشكلة الزيادة السكانية و توفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة ، الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، وإشراف وتنفيذ الدكتور رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستعرضت الدكتور هالة عزام مديرة الاتفاقيات الدولية بالمجلس القومي للسكان أسباب الزيادة السكانية، الجمهور المستهدف في التوعية ( المرأة - صغار وكبار السن، الرجل، الإعلام، رجال الدين، المجتمع بأكمله)، الحلول الجديدة المقترحة، فوائد تنظيم الأسرة على الأم والطفل والمجتمع، كما استهدفت الندوة توعية الطلاب بما قدمته الدولة في ملف الزيادة السكانية.