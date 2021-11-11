ما زال رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك قبل ساعات من انتهاء فترة المهلة التي منحتها الشركة المصرية للاتصالات للعملاء المتخلفين عن السداد، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام وقيمة الغرامة التي تفرضها الشركة للعملاء المتخلفين عن الدفع.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021

يستطيع الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات بجميع محافظات الجمهورية الاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة التليفون الربع سنوية عن اشهر (يوليو، أغسطس، سبتمبر) والتي أصدرت في 15 أكتوبر الماضي عبر الموقع الرسمي للشركة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الربع سنوية

كتابة بيانات صاحب الخط الأراضي المتعاقد مع الشركة في الخانات المخصصة لذلك (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)

كتابة رقم التليفون الأرضي مسبوق بكود المحافظة

الضغط على زر الاستعلام

ظهور إجمالي قيمة المبلغ المراد دفعه وفقا للاشتراك الشهري وقيمة المكالمات

الغرامة المالية المتخلفين عن دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

حددت الشركة المصرية للاتصالات قيمة الغرامة المالية التي يتم إضافتها عن الفاتورة المتخلفين عن دفع قيمة الاشتراك الشهري والمكالمات خلال 3 أشهر خلال فترة المهلة التي تحددها شهر من تاريخ صورة الفاتورة حيث فرضت الشركة مبلغ 10 جنيهات كحد أدني و2.% من إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية كحد أقصى، حيث يتم رفع الخدمة تدريجيا عن المتخلفين عن الدفع فأول إجراء يتم هو تحويل الخط إلى استقبال فقط للمكالمات ثم مهلة شهرا كاملا وبعدها يتم قطع كافة الخدمات من تليفون أرضي وخدمات الإنترنت المنزلي.

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طرق دفع فواتير التليفون الأرضي 2021

يمكن استخدام رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي للدفع عبر وسائل التحصيل الإلكترونية التي اعتمدتها الشركة المصرية للاتصالات وهى مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وشركات التحصيل مثل (مصاري، فوري، ضامن، bee، فوري،…) وجميع مقرات السنترال بالمحافظات وماكينات الصرف الآلي للبنوك التي تعمل في القطاع المصرفي.