«الإحصاء»: 357.9% زيادة بالمبالغ المنصرفة من برنامج «كرامة» خلال 2020

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج الدعم النقدى "كرامة" تبلغ 11.2 مليار جنيه عام 2020، مقابل 2.5 مليار جنيه عام 2019، بزيادة بلغت 357.9%، وبلغ عدد الحالات المستفيدة 1.2 مليون حالة عام 2020 مقابل 779.3 ألف حالة عام 2019، بزيادة بلغت 58.9%، وترجع الزيادة إلى تحويل بعض الحالات من المعاشات والمساعدات إلى برنامج كرامة.

وأضاف جهاز الإحصاء أن المبالغ المنصرفة من برنامج «تكافل» بلغت 45.7 مليار جنيه عام 2020، مقابل 9.8 مليار جنيه عــام 2019، بـزيادة بلغت 365.9%، وبلغ عدد الأسر المستـفيدة 2.2 مليون عام 2020 مقابل 1.7 مليون حـالـة عــام 2019، بزيادة بلغت 28.3%.

أما عن المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن الاجتماعي فبلغـت قيمة المبالغ المنصرفة من المعاشات والمساعدات 3.4 مليار جنيه عام 2019-2020 مقابل 5.8 مـليار جـنيـه عام 2018-2019، بانخفاض بلغ 42.3%.

وبلغ عدد الحالات المستفيـدة 474 ألف حالة عام 2019-2020 مقابل 1.3 مليون عام 2018-2019، بانخفاض بلغ 63.1%، ويرجع ذلك الانخفاض إلى دمج بعض الحالات لبرنامج كرامة.

وفيما يخص التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي، بلغ إجمالي قيمة المعاشات 116.1 مليار جنيه عام 2019-2020 مقـابل 85.5 مليار جنيـه عـام 2018-2019، بزيادة بلغت 35.8%، كما بلغ عدد الحالات المستفيـدة 3.9 مليون حالة عام 2019-2020 مقابل 3.7 مليون حالة عام 2018/ 2019، بزيادة بلغت 3.8%.

فيما بلغت قيمة المبالغ المنصرفة لصالح المنتفعين من التأمين الاجتماعي بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص، نحو 7.8 مليار جنيه عام 2019-2020 مقابل 6.1 مليار جنيـه عام 2018-2019، بزيادة بلغـت 29.4%.