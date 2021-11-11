أسعار المأكولات البحرية اليوم الخميس 11-11-2021 بسوق العبور للجملة

شهدت أسعار المأكولات البحرية اليوم الخميس 11-11-2021، تبايناً لبعض الأسماك وذلك وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة.

أسعار المأكولات البحرية اليوم

وتراوح سعر المكرونة السويسي من 30 : 45 جنيهاً للكيلو(طاولة خشب)، بينما تراوح سعر سمك القرش من 30 : 40 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب)، وتراوح أيضًا سعر ماكريل مجمد من 25 - 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

أسعار المأكولات البحرية اليوم بسوق العبور (سعر الجملة).

تراوح سعر سمك الباغة بـ10 جنيهات للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر المرجان "1" من 32 : 38 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر المرجان "2" من 20 : 30 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك مرجان مجمد من 19: 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

تراوح سعر سمك بربون "1" من 30 : 40 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك بربون "2" من 22: 28 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك بربون مجمد 20 - 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

تراوح سعر سمك سردين من 20 - 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك سردين مجمد من 15 - 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

تراوح سعر المكرونة السويسي من 30 : 45 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر المكرونة المجمدة من 20 : 30 جنيهاً للكيلو (كرتونة).

تراوح سعر برانيس اسكندراني من 20 :35 (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك موسى من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 - 170 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب - تكنا بلاستيك).

تراوح سعر الكابوريا من 30 - 120 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب - تكنا بلاستيك).

تراوح سعر سمك القرش من 30 : 40 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك سردين من 20 - 40 جنيهًا للكيلة (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك ماكريل مجمد من 25 - 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

تراوح سعر سمك دنيس من 90 : 130 جنيها للكيلو (تكنا بلاستيك).

تراوح سعر سمك موزة من 20 - 50 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار الجمبري

تراوحت أسعار جمبري جامبو من 400 : 470 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوحت أسعار جمبري "1" من 300 : 370 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوحت أسعار جمبري "2" من 200 : 270 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوحت أسعار جمبري "2" مجمد 85 - 165 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

تراوحت أسعار جمبري "3" من 90 : 160 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

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