مياه المنيا: وصلات مياه منزلية للأسر الأكثر احتياجًا

عقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، اجتماعًا، مع الدكتور إيهاب عبدالعزيز، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي بيونيسف مصر، وأستاذ ريمون شكري منسق عام المشروع وبحضور عدد من قيادات الشركة، لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال بالتعاون بين الشركة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.

وقال المهندس رجب السعيد إنه تم عمل وصلات مياه منزلية للأسر الأكثر احتياجًا وتوعية عدد ٢٥ مدرسة بمركز بنى مزار ضمن المشروع كمرحلة أولى وتلاها مشروع مدارسنا صحية بأيدينا لعدد ٦٠ مدرسة بمركز المنيا ومشروع صحتهم مستقبلهم بعدد ٢١٠ مدارس بمركز المنيا وأبوقرقاص وسمالوط والتى شملت تدريب ١٠٥٠ معلمًا على 5 محاور ترشيد استخدام المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحى والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة؛ كما تم توزيع مطهرات ومعقمات بالتعاون بين الشركة والمنظمة ومديرية التربية والتعليم.

وفيما يخص مواجهة فيروس كورونا، قال إنه تم توزيع بوسترات توعية لمواجهة الفيروس وتم رفع كفاءة مرافق المياه بالمدارس وتركيب القطع الموفرة ويجرى حاليًا رفع كفاءة عدد عشر وحدات صحية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان حيث تم الانتهاء من نسبة ٦٠% من المستهدف، والتى تشمل خمس وحدات صحية بمركز المنيا وهى (طوة- صفط الخمار - نزلة عبيد - المطاهرة البحرية - البرجاية) وخمس وحدات بمركز بنى مزار وهى (بنى صامت-أبوجرج-الجرنوس-أبشاق -أعطو) بتكلفة ٥٦٥ ألف جنيه.

وشهدت الشركة طفرة فى التعاون مع المنظمة فى الفترة من ٢٠٢١/٢٠١٥، حيث تم عمل وصلات مياه وصرف لعدد ١٠٧٥بتكلفة حوالى مليون و١٩٥ألف جنيه والتوعية بالمدارس ٢ مليون و١٦٨ألف والوحدات الصحية ٥٦٥ ألفًا ليصل الإجمالي ما يقارب ٣ ملايين و٩٢٨ ألف جنيه.

ووجه الدكتور إيهاب عبدالعزيز جبريل الشكر للشركة وكافة الجهات المتعاونة، كما توجه السعيد بالشكر فى ختام الاجتماع للشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على الدعم المتواصل للشركة ولشركاء النجاح يونيسف مصر، ومديرية التربية والتعليم بالمنيا ومديرية الصحة ووحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وإدارتى التوعية والمشاركة المجتمعية التابعة للإدارة العامة للعلاقات العامة بالشركة وإدارة القرض الدوار التابعة للقطاع المالى وإدارة التنفيذ الذاتى والتنفيذ للغير التابعة لقطاع المشروعات والقطاع التجارى وكافة الجهات المتعاونة متمنيًا استمرار التعاون من أجل خدمات أفضل لمواطنى محافظة المنيا.