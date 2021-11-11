الأمير هارى وميجان يخطفان الأضواء فى احتفالية «يوم المحاربين»

حضر دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميجان ميركل حفل 2021 لتحية الحرية، الذي أقيم عشية يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة، وأشاد الأمير هاري بقيمة أفراد الخدمة وعائلاتهم.

وارتدى الأمير هاري ربطة عنق سوداء، وبدلة رسمية كلاسيكية، وميداليات وصليب تحية للنظام الملكي الفيكتوري، وبرزت ميجان ماركل على السجادة الحمراء، مرتدية فستانًا أحمر قرمزيا مع خط رقبة متدلي وخصر ملائم من الماركة العالمية كارولينا هيريرا، وحذاء من جوزيبي زانوتي، وذلك وفقا لموقع «the nathional».

كان الزوجان يرتديان دبابيس الخشخاش الحمراء، كإشارة إلى يوم الذكرى في المملكة المتحدة في 11 نوفمبر، في الحدث الذي حضره أيضًا مشاهير آخرون بمن في ذلك جون بون جوف.

وقال الأمير هاري: "أنا ممتن لقد جعلتني تجربتي في الجيش ما أنا عليه اليوم، وسأكون دائمًا ممتنًا للأشخاص الذين عملت معهم أينما كنا في العالم"، آملا أن نستمر جميعًا في دعم الرفاهية، والاعتراف بقيمة قواتنا، وقدامى المحاربين، وجميع أفراد الأسرة العسكرية والخدمية.

وتابع الأمير هاري: لقد عشت في الولايات المتحدة لما يقرب من عامين حتى الآن، ولا بد لي من القول إنني أشهد دعمكم لجميع أولئك الذين يعرضون أنفسهم للأذى دفاعًا عن حرياتنا، إنه أمر رائع هذا يذكرني بالاحترام العميق الذي نحظى به نحن البريطانيين لجيشنا أيضًا مجتمعات القوات المسلحة في كلا البلدين تشترك في رابطة خاصة، وأنا ممتن لكوني خدمت في دعم حليفنا المشترك لسنوات عديدة".

واختتم: "لقد خدمت 10 سنوات في الجيش، بما في ذلك جولتان للخدمة في أفغانستان، واحدة كمراقب جوي في القوات المسلحة الكونغولية على الأرض وفي الغبار مع بعضكم، والأخرى كطيار لطائرة هليكوبتر أباتشي في الجو، لم يكن هناك شيء أكثر قيمة من الوقت الذي أمضيته مع جنودي في كشط قذيفة، وتعليم مخاطر الألغام".

ميجان ميركل والأمير هاري