الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كثافة في حركة السيارات على طرق ومحاور القاهرة والجيزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

شهدت شوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات مرورية متوسطة أعلى الطريق الدائري؛ كما انتشر رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة بشكل مكثف، بالشوارع والميادين القريبة من المدارس والجامعات لتسيير حركة المرور، ورفع أي أعطال لتجنب إعاقة سير السيارات.

وظهر على  كوبري أكتوبر للقادم من الجيزة نحو القاهرة كثافات متقطعة في حركة السيارات، بينما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة، بداية من طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة بمحور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد، في اتجاه ميدان لبنان، وتباطأت حركة السير عند مطلع كوبري الجيزة المعدني القادم من شارع الهرم والمتجه لميدان الجيزة، كذلك الأمر عند محور صفط القادم من الدائري للمتجه لشارع ثروت، وتكثف الإدارة العامة للمرور جهودها لرفع الأعطال والسيارات المتهالكة، لتسيير حركة المرور.

ومن جانبها تتابع  الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات، خاصة مع ظهور الشبورة المائية بناء على إخطار  خبراء الأرصاد الجوية بظهور شبورة خلال الأيام المقبلة على الطرق السريعة والصحراوية، وبالمحاور الرابطة بين المحافظات.

وتهيب لإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات بضرورة إتباع تعاليم القيادة الآمنة خلال الشبورة،  وتهدئة سرعة السيارة  بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف، وتعزز إدارة المرور من تواجد الخدمات تنفيذا لتعليمات اللواء علاء فاروق مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.

الجيزة الجيز الادارة العامة لمرور القاهرة السيارات المدارس

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وائل لطفي

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