على الحجار فى عودة استثنائية لزمن الفن الجميل بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

فى عودة استثنائية لزمن الفن الجميل، استعرض النجم على الحجار مجموعة من كنوزه الغنائية التى شكلت جزء من ثروة الطرب المعاصر في أمسية أقيمت على مسرح النافورة، وجاءت ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30.

على الحجار

على الحجار

على الحجار

وخلالها استعادة ذكريات رحلته القنية وتغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي بنخبة من أعماله التي تحمل في مضمونها الكثير من القيم النبيلة والمعاني السامية كان منها المال والبنون.

على الحجار

على الحجار

وأشعل الحجار المسرح، وتفاعل معه الجمهور بحرارة كبيرة، أثناء تقديمه أغنيات على قد ما حبينا، مش عابر سبيل، بنت وولد، ما تمنعوش الصادقين، فى قلب الليل، قولنا، الليل وآخره، الليلة ليكي، كان إحساسي، زي الهوي، من غير ما تتكلمي، ذئاب الجبل، أعذريني، عارفة، مسألة مبدأ، تجيش نعيش ، لما الشتا وبوابة الحلواني.

على الحجار

وسبقته المطربة السورية وعد البحرى التى وجهت تحية لمصر وشعبها وقدمت الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا وجميع القائمين على المهرجان ثم تقمصت شخصية اسمهان وقدمت "أمتى حتعرف، ليالي الأنس" ومن أعمالها الخاصة "غير أي حد وتجربة".

المايسترو حازم القصبجي

قبلهما التمع المسرح بايقونات من زمن الفن الجميل حيث شدت حنان عصام "القلب ولا العين، يا قطر الندى" ودويتو "حاجة غريبة" مع أحمد عفت الذي أدى "سحب رمشه، كلمني طمني، نعم يا حبيبي"، وعزفت الفرقة فى بداية الحفل موسيقى دموع فى عيون وقحة.

كما أقيم على المسرح الخارجي حفلا لكورال أطفال الأوبرا بقيادة المايسترو أحمد عامر ضم كوكبة من أشهر أعمال عمالقة الغناء.

وأقيم الحفل وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، خاصة أن الحفل رفع لافتة كامل العدد، كما تم إذاعته في الثانية عشر منتصف الليل، على شبكة قناة سي بي سي.

وتستمر فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان الموسيقي العربية، على مدار 15 يومًا متتالية حتى منتصف نوفمبر الجاري، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا دمنهور بمحافظة البحيرة ومكتبة الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية والتي تستضيف الحفلات لأول مرة، وتضم 33 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هى "مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان".