قطع المياه عن 4 أحياء بالجيزة لمدة 6 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإيقاف ضخ المياه عن خط مياه الشرب قطر ١٢٠٠ مم بمحطة مياه الشرب بإمبابة؛ وذلك لتغيير محابس قطر (١٢٠٠مم- ٦٠٠ مم) وربط خط قطر ٦٠٠ مم الجديد على الخط قطر ١٢٠٠ مم بميدان الشجرة، لتستكمال أعمال غسيل الخط.

ونوهت المحافظة بأن الأمر سوف ينتج عنه قطع مياه الشرب عن مناطق (حى الوراق، حى شمال الجيزة، حى العجوزة، حى بولاق الدكرور) لمدة ٦ ساعات، اعتبارا من الساعة ١٢ مساء الجمعة الموافق ٢٠٢١/١١/١٢ وحتى السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/١٣.

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياة النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ ١٢٥للصيانات وتغير محابس وربط خطوط.