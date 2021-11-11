الخميس 11 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السنباطى تؤكد على أهمية تضافر الجهود لتنفيذ الخطة الوطنية للطفولة

المجلس القومى للطفولة
المجلس القومى للطفولة والأمومة

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على الدور الهام والمحوري لمديري فروع المجلس القومي للطفولة والأمومة في تنفيذ الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2021 – 2022، مؤكدة أنهم أذرع المجلس في المحافظات والفاعلين لكافة الأنشطة والمبادرات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بناء قدرات مديري فروع المجلس القومي للطفولة والأمومة المنعقدة خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري.

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المجلس القومى للطفولة والأمومة 

وأشارت "السنباطي" إلى أن الهدف من هذه الورشة هو بناء قدرات مديري الفروع وشركاء المجلس القومي للطفولة والأمومة بعملية تخطيط البرامج ووضع الخطط السنوية وكيفية وضع مؤشرات وخطط المتابعة والتقييم حتى يتسنى لهم وضع الخطط المناسبة لطبيعة كل محافظة، بناء على دراسة تقيمية للوضع الراهن لوضع الطفولة والأمومة داخل المحافظات.

وأكدت "السنباطي" على ضرورة إشراك أفرع المجلس في المحافظات في تنفيذ الخطة الوطنية وتحديد أدوارهم ومسئولياتهم في التنفيذ، ويأتي ذلك من خلال استعراض الخطة الوطنية وتعريفهم بالمبادرات وأولويات عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، وخاصة إطلاق المرحلة الثانية من حملة لسة نــُوَّارة في باقي قرى مبادرة حياة كريمة.

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المجلس القومى للطفولة والأمومة 

جدير بالذكر أن الورشة تضمنت التعرف على عملية التخطيط وكيفية وضع المؤشرات وخطط المتابعة والتقييم، والتعرف على أشكال التقارير، والتدريب على وضع وبناء قواعد البيانات والإحصائيات الأساسية المطلوبة، وكيفية التنسيق والتشبيك مع ممثلوا الجهات الشريكة داخل المحافظة والتي على رأسها لجان حماية الطفولة والمجتمع المدني الشريك.

السنباطي القومى للطفولة والامومة الخطه الوطنية المحافظات المبادرات قدرات المجلس القومى الخطط السنوية

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وائل لطفي

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