الحكومة التونسية توجه الشكر للدول الصديقة لمساعدتها فى مواجهة كورونا

أعربت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن عن شكرها للدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الأوروبي على وقوفهم إلى جانب بلادها في مواجهة جائحة كورونا.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن "بودن" أجرت خلال الأيام الأخيرة بقصر الحكومة بالقصبة عددًا من اللقاءات مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين بتونس.

وقد تناولت المحادثات سبل وآفاق تدعيم التعاون في مختلف المجالات، وخاصة المجال الاقتصادي وتطويره اعتبارًا للفرص الاستثمارية والإمكانيات التي تملكها تونس خاصة منها الخبرات البشرية في مجال الهندسة والتكنولوجيا والبحث العلمي، مما يؤهلها لتكون قطبًا جاذبًا للمستثمرين ومشعًا على القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

من جانبهم، أكد السفراء على مساندتهم لتونس خلال هذه المرحلة ودعمهم لكل المبادرات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين، معربين عن أملهم في تطوير العلاقات الثنائية مع بلدانهم و مع الاتحاد الأوروبي في أفق المواعيد المشتركة المقبلة.

كما هنأ السفراء رئيسة الحكومة بمناسبة توليها هذا المنصب كأول امرأة تونسية وعربية، متمنين لها النجاح في مهامها.

وقد استقبلت رئيسة الحكومة سفير الكويت بتونس علي أحمد الظفيري، وسفير المملكة المتحدة بتونس إدوارد أوكدن، وسفير فرنسا بتونس أندريه باران، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم، وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، وسفير كوريا بتونس سان نهمكوك، وسفير مصر بتونس إيهاب فهمي، وسفير إيطاليا بتونس لورنزو فانارا، وسفير تركيا بتونس كاجلار فهري شاكيرالب، وسفير الصين بتونس جانج جيان قواه.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية، تطعيم 37 ألفًا و497 شخصًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أمس، بينهم 10 آلاف و218 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن 4 ملايين و683 ألفًا و45 شخصًا استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 9 ملايين و689 ألفًا و886 جرعة، بينها 12 ألفًا و747 جرعة للسفر.

ولفتت الوزارة الى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و822 ألفًا و129 شخصًا حتى الآن.